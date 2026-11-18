الفنان عمر كمال يتحدث عن سنوات من التنمر والرفض من شركات الإنتاج، وتكفل الله بنصره بعد أن صرف الميراث على الألبوم الأول في مواجهة ضغوط الأسرة.

كشف الفنان عمر كمال ، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 ، عن تفاصيل مؤلمة من رحلته المهنية قبل بلوغ الشهرة، مؤكداً تعرضه للتنمر المستمر وسخرية الآخرين، ورفض شركات الإنتاج له بشكل قاطع. وأشار إلى أن البعض أخبره صراحةً بأنه لا يمتلك المقومات الضرورية للنجومية، أو الشكل الجذاب والكاريزما التي تجعله محبوباً لدى الجمهور وتسوق أعماله.

رفض شركات الإنتاج والتنمر القاسي

أوضح عمر كمال أنه في البداية لم يكن هناك أحد يؤمن به، وأنه كان يتعرض للتنمر ويستمع إلى كلام يهد الجبل. وكان يذهب لشركات الإنتاج، فيتم القول له حرفياً وبورقة وقلم بأنه لن يكون نجماً يوماً ما، لفتوى أن الشكل والكاريزما لا تخلي البنات تموت عليه، ولا يمتلك الأموال لإنتاج أعماله، ولا العلاقات التي تساعد.

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الميراث والضغوط الأسرية في البداية

وأشار النجم إلى أن أمه كانت قلقة عليه في البداية ووقفت ضده، حيث كانت تريد أن تجلب له سيارة فيرنا مقابل 35 ألف جنيه ليعمل سائق تاكسي، وكان هناك شقق تابعة للمحافظة يمكنه شراؤها. لكن عمر كمال قرر صرف الميراث الذي قدره بـ 60 ألف جنيه على ألبوم خاص به، رغم اعتراض أمه، مع وعد منها أنه إذا نفذت أمواله فليستغنِ عن الاستمرار.

فشل الألبوم الأول والاعتماد على العمل اليومي

نزل الألبوم ولم يسمعه أحد على الإطلاق، وعاش عمر كمال سنوات عذاب من شغلان لشغلان، وكان يستلف اللبس، وكان الناس تتريق عليه عندما ينزل لأداء أعمالهم. وفي خطوة جريئة، قرر النزول إلى القاهرة وسط الزحمة ليصبح نجماً، وقد كرّمه الله بالنجاح في وسط الناس رغم أنه لا يعرفه أحد.

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شكر الله والصبر على سنوات الإحباط

أكد الفنان أن الله عز وجل عادل وحرم الظلم على نفسه، مشدداً على استحالة أن يتعب المرء ويسعى لشيء ثم لا يأخذ حقه. وقال إنه أخذ حقه بنجاحه، وأن الله رضيه، وأن الله عوضه عن سنوات المعاناة بأصدقاء ساندوه ونجاح حققه بعد رحلة طويلة من الإحباط والتحديات، مما جعله يكتشف أن الصبر على الأذي هو مفتاح الفرج.

الدعم الجديد والتحول في نظر العائلة

وأضاف عمر كمال أن ربنا كرّمه بأصدقاء كانوا يدعمونه في أوقات الشدة، بعد أن كان وحيداً. وأشار إلى أن أمه الآن غير متجهة ضده، حيث تغير موقفها تماماً بعد أن أثبت جدارته في المجال الفني، وأصبح النجاح هو الرد القاطع على كل كلمات الرفض والتنمر التي تعرض لها في بدايات حياته الفنية.