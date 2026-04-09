عمر جابر يؤكد على أهمية مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

أكد قائد الزمالك، عمر جابر، على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق مستعد للمواجهة الصعبة، ويسعى لإسعاد جماهيره.

أكد عمر جابر ، قائد الفريق الأول ل كرة القدم بنادي الزمالك ، أن فريق شباب بلوزداد الجزائر ي منافس قوي جدًا، مشيرًا إلى أن الزمالك يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأوضح جابر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة المرتقبة أن جميع المواجهات التي تجمع الفرق ال مصر ية بنظيرتها الجزائر ية تتسم بالقوة والندية، مضيفًا: 'نحترم المنافس جيدًا ونقدره، وهدفنا الرئيسي هو تحقيق نتيجة إيجابية تخدم طموحاتنا في التأهل إلى المباراة النهائية'.

وشدد جابر على أهمية اللعب بتركيز عالٍ وروح قتالية من أجل حسم نتيجة المباراة لصالح الزمالك، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أداء مشرف يليق بتاريخ النادي العريق. كما تطرق جابر إلى الأجواء التنافسية التي تشهدها المباريات بين الأندية المصرية والجزائرية، مؤكدًا أن هذه المواجهات دائمًا ما تكون مثيرة وممتعة للجماهير، وأن لاعبي الزمالك يحبون خوض مثل هذه المباريات التي تتسم بالضغط والتشويق. وأضاف: 'نحن نلعب في نادٍ كبير له تاريخ عريق، واعتدنا على تحمل الضغوط الجماهيرية، ونتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا في مباراة الغد، ونحن مستعدون تمامًا لذلك، وهدفنا هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في لقاء الذهاب، لتعزيز فرصنا في التأهل إلى الدور التالي'.\وتابع جابر حديثه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه جمهور الزمالك في دعم الفريق، مشيدًا بحماسهم وتشجيعهم المستمر للاعبين في جميع المباريات، خاصةً المباريات المصيرية. وأكد أن وجود الجماهير يمثل دافعًا إضافيًا للاعبين، ويمنحهم الحافز لتقديم أفضل ما لديهم في الملعب، مشددًا على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير وتحقيق الفوز في مباراة الذهاب. وفيما يتعلق بالتحضيرات للمباراة، أوضح جابر أن الجهاز الفني بقيادة المدرب يعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية والنفسية، من خلال التدريبات المكثفة والمحاضرات التكتيكية، بهدف الوصول إلى التشكيلة المثالية التي تمكن الفريق من تحقيق الفوز. كما أشار إلى أن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية، وأنهم عازمون على تقديم أداء قوي ومشرف يمثل قيمة نادي الزمالك. وعبر جابر عن تفاؤله وثقته بقدرة الفريق على تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أنهم سيلعبون بروح الفريق الواحد، وسيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق هذا الهدف.\من جهة أخرى، يحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الذهاب ضمن نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي. وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات التي يخوضها الزمالك في الموسم الحالي، حيث يطمح الفريق في تحقيق اللقب والتتويج بالبطولة القارية، وإسعاد جماهيره العريضة. ويدرك الزمالك جيدًا صعوبة المهمة، خاصةً وأن شباب بلوزداد فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين، ولكن لاعبي الزمالك عازمون على تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز في المباراتين، والتأهل إلى المباراة النهائية. وتشير التوقعات إلى أن المباراة ستشهد منافسة قوية ومثيرة بين الفريقين، وأنها ستكون فرصة للجماهير للاستمتاع بكرة القدم الجميلة. ويأمل جمهور الزمالك في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، لتحقيق حلم التتويج باللقب القاري، وتقديم موسم ناجح ومميز





