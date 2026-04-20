عمر محمد رياض يكشف كواليس فيلمه الجديد تروما وتفاصيل نجاحه الدرامي الأخير

يتحدث الفنان عمر محمد رياض عن تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد تروما الذي يعتمد على المونودراما النفسية، مستعرضاً تجاربه الفنية السابقة ونجاحه في مسلسل رأس الأفعى.

كشف الفنان الصاعد عمر محمد رياض عن تفاصيل وكواليس عمله السينمائي الجديد الذي يحمل عنوان تروما، وهو فيلم روائي قصير مرشح للمشاركة في مجموعة من المهرجانات السينمائية الدولية المرموقة خلال المرحلة القادمة. وأوضح رياض في حديثه أن الفيلم يمثل تحدياً فنياً كبيراً له، حيث يجسد شخصية شاب يعاني من اضطراب الانفصام النفسي الحاد نتيجة تعرضه لصدمة نفسية قاسية في مرحلة الطفولة.

وأشار إلى أن طبيعة الفيلم تعتمد على أسلوب المونودراما، وهو قالب يتطلب مجهوداً تمثيلياً استثنائياً وتركيزاً عالياً لنقل المشاعر المتقلبة والصراعات الداخلية التي يعيشها المريض داخل عالمه الخاص، مما يجعله تجربة درامية مكثفة ومختلفة عن الأدوار التي قدمها سابقاً. وعن أسباب انجذابه لهذا العمل، أكد عمر محمد رياض أن ترشيح صديقه المخرج حاتم قناوي كان العامل الحاسم، خاصة في ظل وجود كيمياء فنية وتفاهم كبير بينهما، بالإضافة إلى الرغبة في خوض تجارب سينمائية خارجة عن المألوف تتسم بالجرأة في الطرح والموضوع. وأوضح أن المخرج كان يراهن عليه نظراً للنجاح اللافت الذي حققه في فيلمه السابق حجر إيجابي، والذي عرض في دار الأوبرا المصرية وحظي بإشادة نقدية واسعة، وهو العمل الذي شاركه فيه والده الفنان القدير محمد رياض. وقد شكل ذلك النجاح دافعاً قوياً له ليقبل تحدي تروما، معتبراً أن العمل فرصة للتطور الفني والوقوف إلى جانب قامات فنية كبيرة مثل منصور أمين وفاطمة محمد علي، بالإضافة إلى عدد من المواهب الشابة التي أضفت حيوية خاصة على موقع التصوير. وعلى صعيد آخر، تطرق الفنان عمر محمد رياض إلى مشاركته الأخيرة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل رأس الأفعى، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي. تدور أحداث هذا العمل في إطار تشويقي درامي يدمج ببراعة بين القضايا الأمنية والتعقيدات الاجتماعية، حيث يغوص في سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات خفية وأسرار غامضة تجذب المشاهد منذ اللحظة الأولى. وقد اعتمد المسلسل على بناء درامي متصاعد يضمن الإثارة، مما جعله واحداً من أبرز الأعمال في موسم رمضان 2026، بفضل التوليفة التي جمعت بين الحبكة المتقنة والرسائل الإنسانية العميقة، بالإضافة إلى وجود نخبة من نجوم الفن الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل الذي يعكس تطور الدراما المصرية وقدرتها على طرح قضايا معاصرة في قالب فني مشوق ومبتكر، مما يرسخ مكانة عمر محمد رياض كواحد من الوجوه الواعدة في الساحة الفنية المصرية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عمر محمد رياض فيلم تروما الدراما المصرية المونودراما مسلسل رأس الأفعى

United States Latest News, United States Headlines