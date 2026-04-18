عمر كمال: تركت الكباريهات لأجل الحلال، وأموالي تذهب للأعمال الخيرية.. وتفاصيل عن ثروته وعلاقاته

المطرب الشعبي عمر كمال يكشف أسباب تركه العمل في الكباريهات، مؤكدًا رغبته في كسب المال الحلال، ويوضح كيف يستثمر أمواله في الأعمال الخيرية. كما يتحدث عن تفاصيل حياته الأسرية، ثروته الطائلة التي تشمل 5 سيارات وعقارات، وعلاقاته العاطفية، وأمنيته بالزواج عن حب.

قال المطرب الشعبي عمر كمال ، إنه ترك العمل في الكباريهات لأن أمواله تكون حلال ًا بعد أن استفسر وفهم أن ال غناء يعتمد على المكان والجمهور. وأضاف أنه عندما يغني في الأفراح، فإن أمواله تكون حلال ًا وغير محرمة لأنه يحتفل بزواج المتزوجين ويشهد على الإشهار.

وتابع عمر كمال أنه يقوم بالتبرعات والأعمال الخيرية ويساعد المرضى الذين يحتاجون لغسيل الكلى، ويعمل معه أخوه ويهتم بأسرته. وأوضح أنه يحرص على تخصيص جزء مما يدخل عليه من عمله لله، ويشعر بأن هذه الأعمال ستكون شفيعة له، وإذا كانت أمواله حرامًا سيتفاهم مع الله.

وعن عائلته، ذكر أن والدته منقبة ووالده إمام جامع وكان يعمل لحامًا بالأجرة. وأشار إلى أنه لم يكن يستطيع إخبار والده بحبه للغناء لأن والده كان سيعارضه بشدة، وبعد وفاة والده ذهب إلى القاهرة للعمل لأن حالهم كان بسيطًا. ونزل من السويس إلى القاهرة بمبلغ 10 جنيهات وعمل في العديد من الوظائف، بما في ذلك مجال الأحذية، ولكنه شعر بالإهانة فتركها، ثم عمل في محطة بنزين.

والآن، أصبح يشتري بدلًا من أغلى المحلات في العالم. وفاجأ الجمهور بالحديث عن امتلاكه 5 سيارات، حيث قال إن آخر سيارة اشتراها كلفت 9 ملايين جنيه، وهي من نوع مرسيدس G-Class، وأنه يستثمر في العقارات ولديه استثمارات في كل مكان بمصر.

وعن علاقاته العاطفية، كشف أنه كان مرتبطًا بفتاة كانت تطلب منه تكاليف كثيرة، وعندما كانت تطلب مبلغًا كبيرًا وكان يتضايق، كانت تقول له: يا عم اعتبرهم أوردرين طاروا.. إحنا خدنا حتة شعرية من طبق كشري. وقد ترك الإنسانة التي أحبها لأنه لم يكن يستطيع أن يسامح ماضيها ولم يكن يستطيع إظهارها للنور.

وأكد أنه لن يتزوج زواج صالونات، بل يجب أن يتزوج عن حب، وأنه شخص غير مبادر ويحتاج أن تبادر الفتاة أمامه. واختتم حديثه بأنه بسبب ما تعرض له في الماضي من إهانة، كان يدعو الله في العمرة طالبًا الشهرة والمال والمكانة، وفي المقابل كان يطلب منه الله أن يأخذ منه الخلف والجواز، وقد حصل على كل ما دعا به إلا موضوع الزواج، ويشعر أن الله وقفه له. ويحاول الآن أن يدعو بعكس ذلك ولكنه لا يسير.

وأضاف أن أي شيء ثمنه جنيه ويشتريه يصبح ثمنه 10 جنيهات، ويعتبر من عيبه أن يفاوض أو يساوم وهو عمر كمال.

تعد قصة عمر كمال مثالًا للصعود من الفقر إلى الثراء، مع تركيزه على الجانب الروحي والأخلاقي في كسب الرزق. فبعد بداياته الصعبة وعمله في مهن شاقة، استطاع أن يبني لنفسه اسمًا كبيرًا في عالم الغناء، لكنه لم ينسَ أصوله وتأثير عائلته المتدينة عليه. يأتي قراره بترك العمل في الكباريهات كتعبير عن رغبته في أن يكون رزقه حلالًا، وهو ما يعكس جانبًا إنسانيًا ودينيًا مهمًا في حياته.

كما أن حرصه على مساعدة المحتاجين والتبرع جزءًا من دخله، يظهر معدنه الطيب ورغبته في فعل الخير. حديثه عن حياته الشخصية، بما في ذلك علاقاته العاطفية وعدم رغبته في الزواج التقليدي، يضيف بعدًا آخر لشخصيته، حيث يظهر فيه البحث عن الحب الحقيقي والتوافق الروحي. أما استثماره في العقارات وامتلاكه لسيارات فارهة، فيعكس نجاحه المادي الكبير، ولكنه يؤكد في نفس الوقت على حذره وتخطيطه للمستقبل. إن قصة عمر كمال تعطي صورة لمطرب شعبي ناجح استطاع أن يجمع بين النجاح المادي والالتزام الديني والأخلاقي، وهو أمر يثير إعجاب الكثيرين.





