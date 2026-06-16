عمليات سرية أمريكية لنقل النفط في مضيق هرمز: تفاصيل وحقائق

كشفت رويترز عن عمليات سرية يقودها الجيش الأمريكي لنقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل الإمارات وعمان لتجاوز القيود الإيرانية في مضيق هرمز، بمشاركة مسيرات وطائرات هليكوبتر، وسط توترات مع إيران.

أشرف الجيش الأمريكي على عدد كبير من العمليات السرية ل نقل النفط من سفينة إلى أخرى للحفاظ على استمرار صادرات الطاقة من الخليج، مستخدمًا مسيرات جوية وبحرية وطائرات هليكوبتر في عملية تهدف إلى توجيه القوافل نحو ناقلات تنتظرها.

وتجري العمليات على أطراف مضيق هرمز وتستخدم تقنية نقل استخدمتها إيران مرارًا للتحايل على العقوبات. وحدد 11 مصدرًا مطلعًا على العملية موقعين تجري فيهما عمليات نقل النفط: أحدهما قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات والآخر قبالة ميناء صحار في عمان. وتشير بيانات شحن ولقطات أقمار صناعية راجعتها رويترز إلى أن العملية بدأت في أوائل مايو وشاركت فيها ما لا يقل عن 92 سفينة.

وأظهرت لقطات الأقمار الصناعية إمكانية رؤية 17 زوجًا من السفن تقوم بعمليات متزامنة لنقل النفط في الموقعين حتى 11 يونيو. وأشارت أربعة مصادر، من بينها مسئول أمريكي سابق مطلع على تفاصيل إسقاط إيران لطائرة هليكوبتر من طراز أباتشي في التاسع من يونيو، إلى أن هذه الطائرة كانت تشارك في المهمة. وشنت الولايات المتحدة غارات ردًا على إسقاط الطائرة.

وتمكنت رويترز باستخدام لقطات الأقمار الصناعية من رصد تجمع ستة أزواج من ناقلات النفط في منطقة صغيرة قبالة ميناء صحار في اليوم الذي أسقطت فيه الطائرة الأباتشي. ولم يتسن لرويترز تأكيد الدور الذي كانت تلعبه الطائرة الأباتشي في العملية. وردًا على أسئلة من رويترز، قال مسئول دفاعي أمريكي إن قوات القيادة المركزية لا تشارك في أي عملية نقل نفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وقال مسئولون أمريكيون إن فردي طاقم الطائرة جرى إنقاذهما باستخدام زورق مسير.

ولم تشر أي تقارير سابقة إلى حجم عمليات النقل بين السفن وكيفية عملها ودور الطائرة الأباتشي في العملية. وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى القيادة المركزية. ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات التعليق بشأن عملية النقل. والموقعان اللذان تجري فيهما عمليات النقل هذه في خليج عمان بالقرب من مخرج مضيق هرمز قريبان من الحدود التي رسمتها هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي، وهي هيئة إيرانية جديدة أنشئت لإدارة مضيق هرمز.

وتتعرض السفن التي لا تمتثل لأوامر إيران لخطر الهجوم بالمسيرات والصواريخ من الحرس الثوري الإيراني. وتعرض ميناء الفجيرة نفسه لقصف إيراني متكرر خلال الفترة التي جرت فيها هذه العملية بقيادة الولايات المتحدة. وقالت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن قذيفة مجهولة أصابت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان مؤخرًا. وأضافت في بيان أن الطاقم بخير وأن ذلك تسبب في بعض التسرب من الحمولة، لكنه لم يتسبب في أضرار بيئية.

ولم تحدد المجموعة ما إذا كانت الناقلة تشارك في عملية نقل من سفينة إلى أخرى. وردت إيران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية بجعل مضيق هرمز في حكم المغلق بعد أن كان يمر منه قبل الحرب ما يقارب خمس استهلاك النفط العالمي. وتسبب ذلك في أكبر تعطل لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

ويبدو أن عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، على الرغم من أنها محفوفة بالمخاطر وغير فعالة، جزء من جهود إدارة ترامب للمساعدة في عودة التدفقات النفطية من الخليج لطبيعتها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح يوم الجمعة بموجب اتفاق سلام إطاري مع إيران تم إعلانه هذا الأسبوع، لكن التفاصيل لا تزال غامضة. ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كان الاتفاق المعلن أثر على عمليات نقل النفط.

وخلص تحقيق أجرته رويترز ونشرته في 20 مايو إلى أن إيران أنشأت نظامها الخاص لتوجيه السفن عبر الجانب المقابل من المضيق، والذي يشمل نقاط تفتيش على الجزر واتفاقات دبلوماسية وأحيانا دفع رسوم. وقالت ثمانية من المصادر، ومنهم متعاقد أمني خاص شارك في تلك المهمات، إن عمليات النقل الأمريكية تخضع لسيطرة الجيش الأمريكي بالكامل.

وأفاد أحد المصادر وصور الأقمار الصناعية بأن الناقلات تبحر إلى نقطة التقاء قبل وصولها إلى المضيق، ثم تغادر تباعًا بفروق في المواعيد بحيث تفصل بينها مسافات تتراوح من ثلاث كيلومترات إلى أربع كيلومترات. وذكرت أربعة مصادر أن السفن توقف أجهزة الإرسال والاستقبال بها وتخفف إضاءتها. وذكر مصدر أن سلسلة من النقاط الإحداثية على المسار تتيح للجيش الأمريكي مراقبة إبحار الناقلات المعنية، لكن الأمريكيين يراقبونك طوال الوقت بالتأكيد.

وعندما تمر الناقلات عبر المضيق مباشرة خارج المنطقة التي أعلنتها إيران تحت سيطرتها، تتوقف الناقلات بجوار السفن المستلمة، وهي ناقلات نفط عملاقة، لبدء عمليات نقل الشحنات. وتستغرق هذه العمليات ما بين 24 و40 ساعة حتى تكتمل. ثم تعود الناقلات الفارغة عبر المضيق، في حين تنطلق الناقلات العملاقة المحملة بالنفط إلى وجهتها.

وما يجعل عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى ممكنة هو وجود عدد قليل من جهات الشحن المستعدة لإرسال سفنها عبر المضيق لتسليم النفط إلى الناقلات المنتظرة رغم القيود الإيرانية. لكن العملية محفوفة بالمخاطر. ويقول نوام رايدان، الزميل الكبير في معهد واشنطن المتخصص في المخاطر البحرية، والذي راجع نتائج رويترز: لا يمكن معرفة متى قد تقرر إيران البدء في استخدام المسيرات أو الزوارق الحربية لمنع حتى تلك السفن من عبور المضيق.

وتستخدم إيران تقنية النقل من سفينة إلى أخرى منذ سنوات للتحايل على العقوبات لأنها تخفي مصدر النفط. وعادة ما يشغل الإيرانيون سفينتين في كل مرة لتجنب رصد عملياتهم ولأن صادراتهم قبل الحرب كانت صغيرة نسبيًا. هذه العمليات الأمريكية تكشف عن تعقيدات الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، كما تبرز دور التكنولوجيا العسكرية في تأمين إمدادات النفط وسط التوترات الإقليمية.

وتشير التحليلات إلى أن استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى تصعيد عسكري غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة مع محاولات كل طرف فرض سيطرته على الممر المائي الحيوي. ومع ذلك، تظل فعالية هذه العمليات محدودة بسبب المخاطر الكبيرة والتكلفة العالية، مما يثير تساؤلات حول جدواها على المدى الطويل





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز نقل النفط الجيش الأمريكي إيران الطاقة العالمية

United States Latest News, United States Headlines