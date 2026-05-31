عمليات إجرامية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية: اعتقالات، تفتيشات واعتداء على فتاة فلسطينية

قوات الاحتلال شنت سلسلة من الهجمات في قبائل فلسطين، شملت مداهمة منازل، اعتقالات، وإصابة فتاة فلسطينية بدفع مستوطن، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين وتصعيد التوترات.

في فجر اليوم الأحد، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من العمليات الأمنية في عدة مناطق داخل الضفة الغربية ، ما أدى إلى اعتقالات وتفتيشات ومواجهات مع السكان المحليين.

وفقاً لتقارير وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استهدفت عمليات الدهام بلدة علار، حيث دخلت القوات إلى عدد من المنازل، وفتشتها بدقة، وتعمدت تخريب ما وجده داخلها. نتيجةً لهذا التدخل، تم توقيف خمسة فلسطينيين من سكان البلدة، فيما أُطلق على أحد المعتقلين صفة "الأسير محرر" بعد مداهمة منزله في بلدة صيدا الواقعة شمال طولكرم.

هذه العمليات لم تقتصر على منطقة أحد، بل امتدت إلى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، حيث قبضت القوات الإسرائيلية على عدد غير محدد من السكان دون توضيح تفاصيل حول أعداد المعتقلين أو طبيعة التهم الموجهة إليهم. وبالإضافة إلى ذلك، شنت القوات الإسرائيلية اقتحاماً في بلدة الخضر وقرية أرطاس الواقعتين جنوب بيت لحم، مع تجنّب أي إعلانات أو إبلاغ مسبق عن مداهمة المنازل أو اعتقال أي شخص.

وقد أثار هذا الإجراء انتقادات حادة من قبل القادة الفلسطينيين الذين وصفوا العملية بأنها تَصعيد غير مبرر وتستهدف إحداث الفوضى في المناطق الريفية. وفي ذات السياق، تمّ نصب حاجز عسكري عند مدخل بلدة أماتين شرق قلقيلية، حيث أوقفت القوات المركبات المتجهة إلى والِى البلدة، وقامت بتدقيق هوية الركاب بدقة، مما أدّى إلى إعاقة حركية المواطنين وتعطيل تنقلاتهم اليومية. هذه الإجراءات أضعفت فرص السكان في الوصول إلى مراكز العمل والخدمات الأساسية، وزادت من توتر الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وفي حادثة منفصلة، سجّلت شرطة الاحتلال حادثة اعتداء على فتاة فلسطينية في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. وفقاً لتصريحات "وفا"، تعرضت الفتاة لإصابات مختلفة عندما دعسها مستوطن على الطريق الرئيسي في الصباح أثناء توجهها إلى مدرستها. تمّ نقل الفتاة على الفور إلى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العناية الطبية اللازمة.

تعقيباً على هذا الحدث، أعربت منظمات حقوق إنسان محلية ودولية عن استنكارها للعدوان وتطالبت بالتحقيق الفوري والمسؤول عن الجاني، مشددةً على ضرورة حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من أي شكل من أشكال العنف. هذه السلسلة من الأحداث تبرز تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية وتدعو إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية للحد من التصعيد وضمان سلامة المدنيين





