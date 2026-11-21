الحسين عموتة يحضر قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، مع عودة إمام عاشور بعد غياب 33 يوماً. اللاعب مرشح للدخول كاحتياطي في الجولة التاسعة.

يستعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، حسين عموتة، لتقديم القائمة النهائية للاعبين المجهزين لمواجهة فريق بيراميدز. تقام هذه المباراة المصيرية يوم الاثنين المقبل، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027. ويترقب الجميع عودة اللاعب إمام عاشور إلى التشكيلة، حيث بدأ الجهاز الفني في تحضير الخطة الخاصة بهذه المواجهة المهمة.

عودة إمام عاشور بعد 33 يوماً من الغياب

تعتبر عودة لاعب وسط الأهلي، إمام عاشور، إلى دائرة اللعب من أبرز الأخبار التي تثير اهتمام الجماهير والجهاز الفني. استعاد اللاعب مشاركته الكاملة في التدريبات الجماعية، وسجل تحسناً ملحوظاً في حالته البدنية بعد فترة تعافي طويلة. كان آخر ظهور رسمي لإمام عاشور بقميص النادي الأهلي يوم 21 أكتوبر الماضي، ضد فريق القناة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

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وبحسب الحسابات الدقيقة للفترة الزمنية، سيبتعد اللاعب عن المشاركة في المنافسات لمدة تصل إلى 33 يوماً بحلول موعد لقاء بيراميدز. هذه الفترة من الغياب شملت أربع مباريات رسمية للفريق، مما يعكس مدى أهمية هذه العودة وتأثيرها المحتمل على توازن خط الوسط. يحرص عموتة على تقييم الحالة الصحية للاعب بدقة قبل إدراجه في القائمة الرسمية.

خطة عموتة التدريجية لإعادة اللاعب إلى الملاعب

يفكر المدير الفني حسين عموتة في احتفاظ إمام عاشور بمقعد البدلاء في بداية المباراة، بدلاً من إدخاله مباشرة في التشكيلة الأساسية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان عدم استعجال عودة اللاعب، ومنحه فرصة المشاركة الفعلية وفقاً لتطورات مجريات اللقاء وشدتها. يعتبر هذا النهج حذراً ويخدم مصلحة الفريق على المدى الطويل، حيث يتم بناء لياقة اللاعب تدريجياً.

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خلال الموسم الحالي، خاض إمام عاشور أربع مباريات فقط مع النادي الأهلي، وشارك بمجموع إجمالي قدره 242 دقيقة. ورغم هذه المساهمات المحدودة، لم يسجل اللاعب أي أهداف ولم يشارك في صناعة أي فرصة هدف خلال هذه الدقائق. يعكس هذا الإحصاء الحاجة إلى فترة تأقلم إضافية مع وتيرة المباريات المكثفة في الدوري.

تفاصيل المباريات التي غاب عنها اللاعب

شمل الغياب عن آخر أربع مباريات للفريق مواجهات هامة في مختلف المسابقات المحلية والقارية. كانت أول هذه المباريات مواجهة فريق كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وهي مرحلة حساسة تأهل خلالها الفريق. كما غاب اللاعب عن لقاء مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز، الذي يزداد ضغطه مع تقدم الموسم.

كما افتقد الفريق خدماته في مباراة المقاولون العرب ضمن كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى لقاء السكة الحديد في دور الـ32 من كأس مصر. استكمال هذه القائمة يوضح عمق الغياب وتعدد المسابقات التي تداخلت خلالها فترة التعافي. الآن، يتركز الجهد على جاهزية اللاعب لمواجهة بيراميدز، حيث يبحث عموتة عن أفضل تشكيلة لتعزيز فرص الفوز في الجولة التاسعة.

توقعات المشاركة وتأثيرها على المباراة

مع اقتراب موعد المباراة، يظل إمام عاشور مرشحاً قوياً للعودة، لكن مشاركته قد تكون محدودة في الشوط الأول أو الجزء النهائي من المباراة. يعتمد القرار النهائي على استجابة اللاعب للتدريبات الأخيرة ومستوى لياقته الفسيولوجية في اللحظة الأخيرة. يسعى الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة لتعزيز مكانته في ترتيب الجدول.

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يبدو أن العودة التدريجية تعطي إحساساً بالأمان للجهاز الفني، وتجنب مخاطر الإصابة المتكررة التي قد تعرض اللاعب للخطر. سيحرص المشجعين على متابعة أداء اللاعب بمجرد دخوله الملعب، لتقييم مدى جاهزيته للمباريات القادمة في ظل انشغال الفريق بجولات متقاربة. هذا النهج الحذر يعكس استراتيجية طويلة الأمد للإدارة الفنية.