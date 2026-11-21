يضع المدرب المغربي الحسين عموتة كل طاقته في يد الثنائي أكرم توفيق ومروان عطية لتحقيق الصلابة الدفاعية والأفضلية في وسط الملعب قبل مواجهة بيراميدز الحاسمة.

يولي الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة ، اهتماما استثنائيا بتحسين الأداء الدفاعي لفريقه قبل المواجهة الودية المرتقبة مع فريق بيراميدز ، والتي من المقرر أن تستكمل منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام في التوقيت المحدد لهذا الأسبوع. وفي خطوة تكتيكية مدروسة، يركّز عموتة على نجاح ثنائية أكرم توفيق و مروان عطية في وسط الملعب، بهدف تشكيل حاجز دفاعي متين يمنح الفريق الأفضلية والسيطرة على إيقاع المباراة.

التكتيك الدفاعي ودور الثنائي في الوسط

يرى مدرب الأهلي أن نجاح الثنائي أكرم توفيق ومروان عطية يعتمد بشكل جوهري على حسم الصراعات الثنائية، وفرض السيطرة والاستحواذ الكروي في منطقة المناورات الحساسة. وتسعى الخطة التدريبية إلى الاستفادة من دور التغطية المساندة الذي يؤديه اللاعبان لمعالجة بعض الثغرات الدفاعية التي قد تظهر أثناء سير اللعبة، مما يعزز من استقرار خط الوسط ويقضي على هجمات الخصم بسرعة.

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الآمال المعقودة وتأكيدات عموتة الفنية

يعلق المدرب المغربي الحسين عموتة وطاقمه المعاون آمالا كبيرة على تقديم الثنائي مردودا فنيا وبدنيا مميزا، ولا سيما في الشق الدفاعي الذي يحتاجه الفريق بشدة. وقد دفع هذا التوجه المدير الفني لعقد جلسات وأحاديث متكررة مع اللاعبَين خلال الساعات الأخيرة، لتأكيد الجوانب المطلوبة وتوضيح الأدوار المنوطة بهما لضمان انضباط تكتيكي عالٍ وعدم ارتكاب الأخطاء الفردية.

استنساخ النجاح السابق أمام الزمالك

يسعى المدرب المغربي من خلال هذا الرهان الاستراتيجي إلى استنساخ التجربة الناجحة التي اعتمدها في مباراة القمة السابقة أمام نادي الزمالك، حينما أسهم الدفع بأكرم توفيق إلى جوار مروان عطية في منح الأحمر صلابة وتوازنا كبيرين في وسط الملعب. وقد أثبت هذا المزيج التكتيكي فعاليته في السيطرة على النقط الحساسة من الملعب ومنع الخصم من اختراق خطوط الفريق، مما كان له أثر إيجابي مباشر على نتيجة المباراة.

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الأهمية التكتيكية قبل مواجهة بيراميدز

تكتسب هذه المواجهة أهمية قصوى في ضوء السعي لتحقيق نتيجة إيجابية تضيف رصيدا نقطيا قويا للفريق، وتثبت تفوقه التكتيكي. ومن خلال التركيز على ثنائي التغطية والدفاع، يأمل الحسين عموتة في توفير حماية إضافية لخط الدفاع، مما يحرر الهجوم لمباغتة خصم قوي مثل بيراميدز، ويضمن للفريق التحكم في وتيرة اللعب طوال التسعين دقيقة.

توقعات الجمهور والمتابعة الإعلامية

يتابع المشجعون والخبير التكتيكيون بشغف استعدادات الفريق الأسود، خاصة مع الحديث عن التركيز المكثف على الثنائي المنتقى. ويتطلع الجميع لرؤية كيف سيستجيب أكرم توفيق ومروان عطية لهذه التعليمات المتكررة، وهل سيتمكنان من تكرار الأداء المتين الذي ظهر ضد الزمالك، مما سيعزز من ثقة الجمهور في قدرة الفريق على حسم المباريات الحسمة في ظل هذا التوجيه الفني الدقيق.