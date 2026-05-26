عميد مسجد باريس الكبير يسلط الضوء على الشراكة مع الأزهر وتاريخ الوزارة الفرنسية للإسلام

العميد شمس الدين حفيظ يكشف عن شراكات تعليمية مع الأزهر، ويستعرض تاريخ إنشاء المسجد بعد الحرب العالمية الأولى، ويُعلن عن دليل فقهي لتكييف الممارسة الدينية مع القوانين الفرنسية.

أكد عميد مسجد باريس الكبير ، الشيخ شمس الدين حفيظ، أن الأزهر الشريف يظل منارة الإسلام والمرجعية ال ديني ة الأولى على مستوى العالم الإسلامي، مشددًا على أن الجامعات التابعة له تجسد رموزًا علمية وروحية تجمع المسلمين.

في حديث خاص أجرى اليوم الثلاثاء من داخل المسجد، أوضح حفيظ أنه منذ توليه مهام العمادة عام 2020 عمل على تعزيز التواصل مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب لتطوير برامج مشتركة تخدم تأهيل الأئمة داخل فرنسا وخارجها. تم إبرام اتفاقيات شراكة بين المدرسة الوطنية "ابن باديس" التابعة للمسجد والأزهر الشريف، تسمح بتبادل الطلاب وإيفادهم إلى القاهرة للتكوين، إضافة إلى استقبال علماء الأزهر في باريس للمشاركة في الفعاليات الدينية والعلمية.

خلال لقاء جمعهما في البحرين عام 2022، ناقشا الإشكاليات التي تواجه المسلمين في السياق الغربي، وخرجا بميثاق "باريس" المرفق بمعجم فقهي حظي بتصديق لجنة علمية من الأزهر، ثم صدر رسمياً في فبراير الماضي وتبعته سلسلة من الندوات والمؤتمرات العلمية. وفيما يخص الدور الميداني في الساحة الفرنسية، أوضح العميد أن مسجد باريس الكبير يشرف على شبكة تشمل نحو أربعمائة مسجد عبر مختلف أنحاء الجمهورية، ويعمل مع الأئمة على التوفيق بين ممارسة الشعائر ومتطلبات الدولة العلمانية.

أعلن عن إعداد "دليل فقهي" يشرح كيفية أداء العبادات والطهارة في بيئات العمل الحديثة، ما يسهم في تكيف الخطاب الديني مع الواقع الفرنسي ويعزز اندماج المسلمين مع احترام القوانين. كما شدد على التاريخ الفريد للمسجد الذي أسسته الدولة الفرنسية تكريمًا لتضحيات المسلمين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، وأشار إلى أن موقعه في أحد أرقى أحياء باريس، قرب البانتيون والسوربون، يرمز إلى مكانة الإسلام في الهوية الوطنية.

رغم حظر قانون 1905 للتمويل الديني، استثنت البرلمان الفرنسي عام 1920 بناء المسجد بتمويل 500 ألف فرنك، فتم افتتاحه عام 1926 ليصبح علامة دائمة على وفاء فرنسا لتضحيات المسلمين. المسجد لا يقتصر دوره على العبادات فقط، بل يجسد مركزًا حضاريًا متعدد الأبعاد. يقدم خدمات دينية وإدارية مثل توثيق العقود الشرعية، ويخصص أقسامًا لتعليم اللغة العربية للأطفال بهدف ربط الأجيال الجديدة بهويتها الثقافية والدينية.

يضيف الجانب الاجتماعي بتنظيم حملات طبية مجانية للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية وفحص البصر، مع استعداد للمشاركة في مبادرة "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي. على الصعيد الثقافي، ينظم المعارض المتنوعة التي تجذب زوارًا مسلمين وغير مسلمين؛ من معرض الخيل العربي إلى خطط معرض يسلط الضوء على الحضارة المصرية.

كما يحيي المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى بفعاليات تجمع العائلات، ويشجع على تعليم القرآن من خلال مسابقات تلاوة وتسجيل مئات المشاركين، مع الإعلان عن مسابقة دولية تلاوة بمناسبة مئوية المسجد. في ختام حديثه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، دعا حفيظ المسلمين إلى التمسك بوحدة الإيمان والتضامن، مطلقًا دعوة للارتقاء بالعلم والمعرفة، مستشهداً بإسهامات العلماء المسلمين كالرازي والبيروني وابن خلدون، ومشيدًا بالثقافة المصرية التي أنجبت أدباءً كطه حسين ونجيب محفوظ وفنانين كيوسف شاهين وأم كلثوم، مؤكدًا أن طلب العلم هو أحد أعمدة الدين الإسلامي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مسجد باريس الكبير الأزهر الشريف التعليم الديني القانون العلماني الثقافة الإسلامية

United States Latest News, United States Headlines