عميدة كلية الحقوق بجامعة العاصمة تقبل اعتذار الطلاب وتؤكد دعم الأنشطة الإبداعية

قبلت عميدة كلية الحقوق بجامعة العاصمة اعتذار الطلاب على خلفية الأحداث الأخيرة، مشيدة بدور نقيب المهن التمثيلية في احتواء الموقف. أكدت العميدة أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية والفنون المسرحية كأحد مسارات بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، مع التشديد على التوازن بين تشجيع الإبداع والالتزام بالقيم الجامعية واللوائح. كما وجهت دعوة لنقيب المهن التمثيلية لحضور العرض المسرحي للطلاق. أشارت إلى استمرار التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات against أي تجاوزات، مع التأكيد على استمرار الأنشطة ضمن إطار اللوائح.

أعلنت الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق ب جامعة العاصمة قبول اعتذار الطلاب على خلفية الأحداث الأخيرة التي تم تداولها مثمنة المبادرة التي قادها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لاحتواء الموقف وحرصه على الاستماع إلى الطلاب واستضافتهم بمقر النقابة.

وأكدت عميدة الكلية أن جامعة العاصمة تنظر إلى الأنشطة الطلابية والفنون المسرحية باعتبارها أحد المسارات المهمة لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية والثقافية مشددة على أن الجامعة كانت وستظل داعمة للمواهب الشابة وتعمل على توفير البيئة المناسبة لاكتشافها وصقلها. أوضحت أن دعم الإبداع لا ينفصل عن الالتزام بالقيم الجامعية والأعراف الأكاديمية والأ伦理ية التي تحكم الحياة داخل الحرم الجامعي مشيرة إلى أن الجامعة حريصة على تحقيق التوازن بين تشجيع樟upport العلمية والحفاظ على الانضباط واحترام اللوائح المنظمة للعمل الجامعي.

وأشادت بالدور الذي قام به الدكتور أشرف زكي في تقريب وجهات النظر واحتواء الأزمة مؤكدة أن الحوار والتفاهم يمثلان النهج الأمثل في التعامل مع مثل هذه المواقف وأن المصلحة التعليمية والتربوية للطلاب تظل أولوية قصوى لدى إدارة الجامعة. وفي إطار دعم النشاط المسرحي وجهت عميدة الكلية الدعوة إلى الدكتور أشرف زكي لحضور العرض المسرحي الذي يقدمه طلاب الكلية وتقييمه تقديرا لمكانته الفنية ودوره البارز في دعم المواهب الشابة لا سيما في ظل رئاسته للجنة المتخصصة التي تضم نخبة من المخرجين والفنانين والخبراء لتقييم المواهب الطلابية واختيار العناصر المتميزة لتشكيل فرق تمثل جامعة العاصمة في المهرجانات والمسابقات الفنية المختلفة.

شددت عميدة الكلية على أن التحقيقات المتعلقة بالواقعة لا تزال مستمرة لضمان حفظ حقوق جميع الطلاب والوقوف على كافة التفاصيل مؤكدة أن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات يتم إثباتها وفقا للقواعد واللوائح المنظمة. اختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الطلاب سيستكملون عرضهم المسرحي وأنشطتهم الفنية dalam إطار ما تسمح به اللوائح الجامعية والقيم الأكاديمية مؤكدة أن الجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية وتربوية تسعى إلى تنمية الإبداع وترسيخ قيم المسؤولية والالتزام في الوقت نفسeby بما يسهم في إعداد جيل واع وقادر على صناعة المستقبل





