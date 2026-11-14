عم عوض في دولة التلاوة: قصة الشيخ مصطفى إسماعيل وأثره في الموسم الثاني

الشيخ عوض الفردي البالغ من العمر 91 عاماً يثير إعجاب الجمهور في دولة التلاوة بقصته الإنسانية وارتباطه العميق بالقرآن الكريم وتجويده.

حقق الشيخ عوض الفردي، المعروف بـ" عم عوض"، حضوراً استثنائياً في الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة ، حيث استحوذ على مشاعر الحضور وإعجاب الجمهور بقصته الإنسانية الراسخة. يبلغ هذا الشيخ البالغ من العمر 91 عاماً من العمر، ويعد أكبر المتسابقين سناً في هذا الموسم، وقد كشف مشاركته عن رحلة طويلة من الصبر والتفاني في كتاب الله، مما دفع العديد من الحاضرين إلى البكاء وإظهار مشاعر التقدير العميق لصلته بالقرآن.

تفاصيل المشاركة وآلية الانضمام للمسابقة

لم يكن قرار المشاركة عفويًا بل نتج عن مبادرة خارجية، حيث أخبر تلميذه الشيخ أحمد عامر بوجود البرنامج وشجعه على خوض التجربة، ثم تولى الشيخ أحمد عامر نفسه تقديمه للمشاركة في الموسم الثاني من المسابقة. وتبرز مفارقة مثيرة في هذه القصة، وهي أن الشيخ عوض لم يكن قد تابع الموسم الأول من البرنامج أبداً، وذلك لغياب جهاز تلفزيون في منزله قبل أن يحظى بالاهتمام الإعلامي والجمهوري الواسع في الموسم الجديد الذي انطلق.

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سيرة الشيخ عوض ورحلة الحفاظ على القرآن

عاش الشيخ عوض الفردي حياة حافلة بالكفاح والصعوبات، حيث نشأ يتيم الأب وواجه ظروفًا مادية لم تيسر له الانتظام في حفظ القرآن الكريم ككثير من أقرانه. اضطُر للعمل في الزراعة لتوفير احتياجات معيشته، مما جعل رحلة حفظه لكتاب الله تمتد لسنوات طويلة، لكنه لم يسمح لصعوبات الحياة أن تفصله عن هدفه النبيل. عمل الشيخ عوض مقيم شعائر بأحد المساجد لأكثر من 50 عاماً، قبل أن يشعر بالإرهاق الجسني ويعود إلى الكتاتيب القرآنية لمواصلة رحلته مع القرآن الكريم، مما يعكس تمسكه بالتعلم والتقرب من كتاب الله حتى في هذه السن المتقدمة.

تأثير القصص الإنسانية والحضور الديني

أثارت قصة الشيخ عوض ردود فعل قوية داخل الاستوديو، خاصة بعد الكشف عن ظروف حياته القاسية التي واجهها خلال رحلته مع القرآن. شهد البرنامج لحظة مؤثرة عندما نهض وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري من مقعده واحتضن الشيخ عوض تقديرًا لصلته بكتاب الله ورحلته العصية. كما تأثر الداعية مصطفى حسني بشدة خلال هذه اللحظات، ولم يتمالك دموعه أمام قصة الرجل الذي واصل مسيرته رغم اليتم والعمل الشاق وتقدم السن.

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تخصيص الوقت لعلوم القرآن والتجويد

لا يقتصر ارتباط الشيخ عوض الفردي على الحفظ والتلاوة فحسب، بل يحرص على تخصيص وقت طويل لدراسة علوم القرآن الكريم ومراجعة أحكامه بدقة. كشف الشيخ عن اعتاده ختم المصحف الشريف مرة كل يومين، كما يخصص نحو 6 ساعات يوميًا لقراءة كتب أحكام التلاوة والقراءات، مما يدل على عمق معرفته الشرعية وإصراره على الاطلاع الدائم. هذه العادة اليومية تعكس تفانيه في فهم كتاب الله وتطبيق أحكامه بشكل صحيح ومستمر.

تأثير الشيخ مصطفى إسماعيل في أدائه

عندما استعرض الشيخ عوض الفردي القراء الذين يحب الاستماع إليهم، كشف عن إعجابه الكبير بالشيخ مصطفى إسماعيل، أحد أبرز أعلام المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم. أوضح الشيخ عوض أنه يتأثر بأداء الشيخ مصطفى إسماعيل منذ بداية التلاوة، وتحديداً عندما يبدأ بالاستعاذة، مشيراً إلى أن أسلوب الشيخ مصطفى إسماعيل في الأداء والتفاعل مع الآيات هو من أكثر الأمور التي تجذبه للاستماع إليه. هذا الاهتمام بالتفصيلات الصوتية والعلمية يبرز مدى عمق ارتباطه بالفن القرآني وأداءاته.