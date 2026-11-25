مسلسل عنبر الموت يعرض منة شلبي ورشدي الشامي في قصة مستوحاة من قضية ممرضة بالإسكندرية عام 1997. تعرف على مواعيد العرض والتفاصيل الكاملة للعمل الدرامي الجديد.

يُعد مسلسل عنبر الموت من أبرز الأعمال الدرامية التي ستطرح خارج إطار الموسم الرمضاني، حيث يتوقع له نجاح كبير بسبب استيفائه معايير الجودة العالية التي يبحث عنها الجمهور. ستنطلق عروض العمل الجديد اعتبارًا من الغد، ليقدم الفنانة منة شلبي في دور مختلف وجديد عن تلك التي اعتاد عليها المشاهدون في أعمالها السابقة. يستند العمل بشكل أساسي إلى قصة واقعية شهيرة، مما يضيف طبقة من التشويق والجدية التي تجذب اهتمام فئة واسعة من المتابعين.

قصة مستوحاة من قضية إسكندرية عام 1997

يعتمد مسلسل عنبر الموت على أحداث قضية حقيقية شغلت الرأي العام المصري في أواخر التسعينيات، وتحديداً في عام 1997. كانت القضية تدور حول ممرضة تم اعتقالها في مدينة الإسكندرية بتهمة ارتكاب جرائم قتل جماعية ضد مجموعة من المرضى الذين كانت تعتني بهم في مستشفى. لم تكن القضية عادية بل تحولت إلى قضية رأي عام واسعة النطاق بسبب تفاصيلها الصادمة والجدل الكبير الذي صاحبها.

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اشتهرت القضية بتقلباتها القانونية المذهلة، حيث تم الحكم على الممرضة بالإعدام في المرحلة الأولى، إلا أن فريق الدفاع تمكن من تخفيف الحكم في مراحل لاحقة. هذا الانقسام الحاد في الآراء حول براءة المتهمة أو إدانتها خلق حالة من الجدل العام الذي لا يزال ملموساً حتى اليوم، وهو ما يعكس تعقيد القضية وعمقها النفسي والاجتماعي. يحاول المسلسل استكشاف هذه التعقيدات من خلال شخصية الممرضة نادية التي تتعرض لاختبار مصيري.

فريق عمل محترف وثنائية إبداعية ناجحة

يُشكل اسم فريق العمل حافزاً قوياً للتحمس، نظراً لسمعتهم الطيبة في صناعة الدراما الراقية والقدرة على تقديم حكايات بأسلوب درامي مختلف وجديد. المؤلفة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي يمثنان ثنائية فنية قوية حققت نجاحات باهرة في أعمال سابقة، مثل مسلسل خلي بالك من زيزي، والمسلسل الكوميدي الهرشة السابعة، ومسلسل لام شمسية.

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الفنانة منة شلبي، البطلة الرئيسية، معروفة بدقتها在选择ها للأعمال الفنية، حيث حققت نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة على شاشة التلفزيون. إلى جانبها، يشارك في البطولة مجموعة من نجوم الدراما المعروفين، وهم رشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعلي قاسم، وبسمة، وأحمد خالد صالح. هذه التركيبة الفنية الواعدة تضمن تقديم أداءات تمثيلية قوية تتناسب مع خطورة وعمق القصة المطروحة.

12 حلقة سريعة الإيقاع وعرض متدرج

من المعلوم أن العدد المحدود من الحلقات في المسلسلات الحديثة يؤدي غالباً إلى زيادة جاذبية العمل، لأنه يستبعد أي مط أو إطالة للأحداث غير الضرورية. يتكون مسلسل عنبر الموت من 12 حلقة فقط، وهو ما يعني أن الأحداث ستسير بإيقاع سريع ومكثف، خاصة أن القصة تدور حول جريمة قتل ومتهمة تضع الجميع في حيرة من أمرهم.

سيتم طرح الحلقتين الأوليين من العمل غداً، ليعقب ذلك عرض ثلاث حلقات كل أسبوع، وتحديداً بين يومي الخميس والسبت. سيختتم المسلسل عرضه بسرعة ملحوظة، مما سيمنع المشاهدين من الشعور بالملل أو فقدان الاهتمام بالقصة طوال فترة العرض. هذا النظام في النشر يضمن تواجد العمل باستمرار في صلب النقاشات الاجتماعية والإعلامية دون إرباك جدول المشاهدين اليومي.

أجواء التسعينيات ومقارنات مع أوبرا عايدة

سيعود أبطال العمل والجمهور إلى حقبة التسعينيات، وهي الفترة التي تشهد عودة موجة نوستالجية قوية، سواء من خلال الموضة والأزياء أو الأغاني التي تعيد الأحياء ذكريات تلك الحقبة. الأجيال القديمة ستستعيد ذكرياتها وأجواء مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت من خلال التصوير الاحترافي والديكورات الدقيقة التي تنقل المشاهد بدقة إلى عالم التسعينيات.

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أما الجيل الجديد، فسيتعرف على هذه الحقبة التاريخية عن قرب أكثر، مما يضيف قيمة تعليمية وثقافية للعمل إلى جانب قيمته الترفيهية. فور الإعلان عن تفاصيل مسلسل عنبر الموت وقصة الممرضة المتهمة بقتل مرضاها ودفاع محاميها، بدأ الكثير من الجمهور يربط بين هذا العمل والمسلسل الكلاسيكي أوبرا عايدة الذي قدمه الفنان يحيى الفخراني بمشاركة الفنانة حنان ترك في عام 2000.

قد تختلف الأحداث والتفاصيل بشكل جذري بين العملين، ولا شك أن النهايات ستكون مختلفة، لكن لا مفر من إجراء مقارنات بين العملين الكلاسيكي والحديث. سيبحث المشاهرون عن أوجه التشابه والاختلاف، وهو ما سيزيد من حصة العمل الإعلامية ويثير الحماس لمتابعته. المسلسل من إنتاج وورش سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وهو جاهز لإثارة النقاش وجدلية البراءة والإدانات.