عواصف رعدية على غرب مصر وإعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي في 13 محافظة

أرصاد مصر تحذر من انقلاب جوّي مفاجئ مع عواصف رعدية على الساحل الغربي، بينما تعلن وزارة التعليم عن موعد إعادة امتحان مادة البرمجة للصف الأول الثانوي في 13 محافظة، في ظل تقلبات أسعار النفط وتراجع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

تشهد الأجواء على الساحل الغربي لمصر سلاسل عواصف رعدية متقلبة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انقلاب مفاجئ في الظروف الجوية اليوم، ما يتطلب من المواطنين اتخاذ إجراءات احترازية خاصة على الطرق السريعة وفي المناطق المفتوحة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ إجراءات تعليمية ملحة، حيث تم الإعلان عن موعد إعادة امتحان مادة البرمجة للصف الأول الثانوي في ثلاث عشرة محافظة من البلاد، وذلك في إطار سعي وزارة التعليم لضمان عودة الطلاب إلى مسارهم الدراسي بعد الانقطاع الطويل الذي أحدثته الظروف الطارئة. وتأتي هذه الخطوة لتأكيد التزام الدولة بتحسين جودة التعليم وتفادي أي نقص في فرص التقييم للطلاب





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عواصف رعدية الأرصاد الجوية إعادة امتحان البرمجة أسعار النفط المفاوضات الإيرانية الأمريكية

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