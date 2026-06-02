عواصف رعدية مفاجئة تضرب غرب مصر وتحذر الأرصاد من انقلاب جوي

تحذر الأرصاد المصرية من عواصف رعدية شديدة معركة عواصف قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في غرب مصر، وتدعو المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة، في وقتٍ يزامن فيه زيارة وزاري الأوقاف إلى مصر لقاءً مع وفد عالمي للكنيسة المعمدانية يتناول التعاون الثنائي وتعزيز حرية الاعتقاد.

عواصف رعدية تجتاح غرب مصر اليوم، وقد حذرت الأرصاد المصرية من حدوث انقلاب جوي مفاجئ يرافقه هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية، ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الأضرار المحتملة.

في ظل هذا الطقس المتقلب، شهدت العاصمة القاهرة وعدة محافظات نشاطًا ملحوظًا للجهات المعنية بإدارة الأزمات، حيث تم تفعيل مراكز الإنذار المبكر وتوجيه رسائل تحذيرية للمواطنين عبر القنوات الإعلامية والاجتماعية، داعية إياهم إلى البقاء في المنازل وتجنب الخروج غير الضروري حتى انتهاء العواصف. كما تنبهت الجهات الأمنية إلى ضرورة تأمين الطرق السريعة وتفادي الوقوع في حوادث الانزلاق أو الانهيارات الصخرية التي قد تحدث نتيجة هطول الأمطار الشديدة





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