Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

عواصف رعدية مفاجئة تضرب غرب مصر وتحذر الأرصاد من انقلاب جوي

الطقس والسياسة News

عواصف رعدية مفاجئة تضرب غرب مصر وتحذر الأرصاد من انقلاب جوي
عواصف رعديةالأرصاد المصريةوزير الأوقاف
📆6/2/2026 3:07 PM
📰ElwatanNews
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

تحذر الأرصاد المصرية من عواصف رعدية شديدة معركة عواصف قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في غرب مصر، وتدعو المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة، في وقتٍ يزامن فيه زيارة وزاري الأوقاف إلى مصر لقاءً مع وفد عالمي للكنيسة المعمدانية يتناول التعاون الثنائي وتعزيز حرية الاعتقاد.

عواصف رعدية تجتاح غرب مصر اليوم، وقد حذرت الأرصاد المصرية من حدوث انقلاب جوي مفاجئ يرافقه هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية، ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الأضرار المحتملة.

في ظل هذا الطقس المتقلب، شهدت العاصمة القاهرة وعدة محافظات نشاطًا ملحوظًا للجهات المعنية بإدارة الأزمات، حيث تم تفعيل مراكز الإنذار المبكر وتوجيه رسائل تحذيرية للمواطنين عبر القنوات الإعلامية والاجتماعية، داعية إياهم إلى البقاء في المنازل وتجنب الخروج غير الضروري حتى انتهاء العواصف. كما تنبهت الجهات الأمنية إلى ضرورة تأمين الطرق السريعة وتفادي الوقوع في حوادث الانزلاق أو الانهيارات الصخرية التي قد تحدث نتيجة هطول الأمطار الشديدة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElwatanNews /  🏆 23. in EG

عواصف رعدية الأرصاد المصرية وزير الأوقاف الاتحاد المعمداني العالمي حرية الاعتقاد

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 18:07:50