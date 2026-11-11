عواطف حلمي تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية وتعود لمنزلها

الفنانة القديرة عواطف حلمي تغادر غرفة العناية المركزة بالمستشفى اليوم الأربعاء بعد استقرار حالتها، لتعود إلى منزلها وتستكمل فترة التعافي وسط حالة من الارتياح.

شهدت الحالة الصحية للفنانة القديرة عواطف حلمي تحسناً ملحوظاً، مما أدى إلى تصدر اسمها تريند محركات البحث على شبكة الإنترنت. وقد انتقلت الفنانة الكبيرة من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية بالمستشفى، وذلك بعد أن أطمأن الأطباء على استقرار وضعها الصحي.

استقرار الحالة وعودة المنزلية

غادرت عواطف حلمي المستشفى اليوم الأربعاء، لتعود مباشرة إلى منزلها حيث ستستكمل فترة التعافي في بيئة مريحة. كان هذا التحول خطوة مهمة تعكس نجاح الإجراءات الطبية المتخذة خلال فترة إقامتها الأخيرة، وهو ما سبب ارتياحاً كبيراً لعشاق الفن ولعائلتها المقربة.

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مسيرة فنية حافلة بالإنجازات

تخرجت عواطف حلمي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1963، لتبدأ رحلة احترافها الفني التي امتدت لعقود طويلة. انضمت إلى فرقة مسرح الحكيم عام 1963، ثم التحقت بفرقة المسرح الحديث عام 1974 واستمرت فيها حتى عام 2002، مشكّلة ركيزة أساسية في الساحة الفنية المصرية.

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التكريمات والأعمال الخالدة

حصلت الفنانة على لقب "فنان قدير بدرجة مدير عام" من وزارة الثقافة المصرية عام 1998، كما كُرمت في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما. قدمت أعمالاً مسرحية مهمة مثل "الإنسان الطيب" و"قلوب خالية" و"الأرانب" لجلال الشرقاوي، وتألقت في مسلسلات خالدة مثل "رأفت الهجان" و"ليالي الحلمية" و"لن أعيش في جلباب أبي" و"حديث الصباح والمساء" و"كلبش" و"لآخر نفس".

جذور الشغف بالفن والعائلة

تعد عواطف حلمي والدة زوجة النجم خالد النبوي وجدة الفنان الشاب نور النبوي. بدأت حب التمثيل معها في الصف الثاني الثانوي عندما انضمت للفريق المسرحي التابع للمدرسة، وكانوا يعرضون أعمالهم على خشبة مسرح الأزبكية ودار الأوبرا. أصرت على الالتحاق بمعهد التمثيل رغم رفض أسرتها، ونظمت اعتصاماً داخل المنزل رافضة تناول الطعام حتى نجحت في إقناع خالها بدفع مصروفات المعهد التي كانت تبلغ حينها 22 جنيماً.