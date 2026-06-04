عودة أسعار الدواجن في مصر إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس، بعد انخفاضات متتالية، وتصل أسعار الدواجن البيضاء إلى 73 جنيهًا في المزارع، وتتراوح أسعار الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 83 و90 جنيهًا.

عاد سعر الدواجن في مصر إلى ال ارتفاع اليوم الخميس، بعد انخفاض ات متتالية وصل إجمالي التراجع في مزارع الدواجن إلى 26 جنيهًا في الكيلو. وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع 73 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 83 و90 جنيهًا، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، منها حجم المعروض بالأسواق وتكاليف الإنتاج ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا. كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض، وصرح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الدواجن مصر ارتفاع انخفاض اكتفاء ذاتي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 3.. والقضاء على 83 إرهابيًا بشمال سيناء⭕ عاجل| القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 3.. والقضاء على 77 إرهابيًا بشمال سيناء

Read more »

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار البيض والفراخ البيضاء فى الأسواقسجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم 73 إلي 74 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلي 90 جنيها وفق كل محافظة.

Read more »

بورصة الدواجن اليوم السبت.. أسعار البيض والفراخ البيضاء فى الأسواقسجلت أسعار الدواجن في مصر، اليوم السبت، ما بين 73 إلى 74 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلى 90 جنيها

Read more »

سامية أبو النصر: نقول للشباب أن استرداد الأرض لم يكن سهلا ولكن بالحرب ثم التفاوضقالت الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر، إن كتاب 'خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73' نتاج مجهود أكثر من 20 عاما والذى جاء لتوثيق أحداث حرب أكتوبر 73.

Read more »

كنائس بروتستانتية تدعو الحكومة الهولندية للاعتراف بفلسطين• إدارات 73 كنيسة بروتستانتية في هولندا طالبت الحكومة بوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين دعت إدارات 73 كنيسة بروتستانتية في هولندا، الحكومة إل

Read more »

مبيعات السيارات تنمو 83% لتصل إلى 90 ألف مركبة في أول 7 أشهرنمت مبيعات السيارات في أول سبعة أشهر من العام الجاري بنسبة 83.02% على أساس سنوي، لتسجل 90.1 ألف سيارة، مقابل 49.23 ألف خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقر

Read more »