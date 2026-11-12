عودة الكهرباء لمناطق الدار البيضاء بعد عطل فني

استعادة التيار الكهربائي لمناطق عدة بالدار البيضاء بعد انقطاع سببه عطل في خطوط النقل، مع استمرار جهود استعادة التزويد في بعض الأحياء.

عاد التيار الكهربائي إلى تزويد عدد من الأحياء والمناطق في مدينة الدار البيضاء ، عقب انقطاع مفاجئ شهدته العاصمة الاقتصادية مساء يوم الأربعاء الماضي. جاء هذا الاستعادة للخدمة نتيجة تدخلات عاجلة قامت بها الجهات المعنية لإصلاح العطل الفني الذي أثر على شبكات التوزيع في عدة نقاط حيوية بالمدينة.

أسباب الانقطاع وتأثير الظروف الجوية

أكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات أن سبب الانقطاع هو عطل كهربائي وقع خارج عن إرادة المؤسسة، تم رصده على مستوى خطوط الجهد العالي جداً التابعة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء. وأشار بيان الشركة الرسمي إلى أن هذا العطل الفني نتج بشكل مباشر عن هبات الرياح القوية والعواصف الرعدية التي شهدتها الجهة، مما تسبب في اضطراب شديد في التزويد.

الأحياء المتأثرة وإجراءات الطوارئ

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سبّب هذا العطل انقطاع التزويد الكهربائي عن عدد من مراكز التحويل التابعة للشركة، التي تزود أحياءً متنوعة بالدار البيضاء، منها وسط المدينة، والمعاريف، والفداء، وعين الشق، وابن مسيك، وسباتة، وسيدي عثمان، والحي الحسني. كما تأثرت بعض المناطق بإقليم النواصر، ومن بينها بوسكورة، وأولاد عزوز، ودار بوعزة، مما استدعى تفعيل خلية تدبير الأزمات فور حدوث العطل. وعملت الشركة على تعبئة فرقها الفنية بتنسيق تام مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لبدء التدخلات اللازمة لإعادة الحالة الطبيعية للخدمة في أسرع وقت ممكن.

حالة الاستعادة الجزئية للكهرباء

بحسب رصدت الوكالة المغربية للأنباء، تم تسجيل عودة التيار الكهربائي بشكل كامل في وسط المدينة، وفي أحياء بورغون، والضرابنة، ومولاي عبد الله، والشباب، وكاليفورنيا الواقعة بحي عين الشق. وفي المقابل، لا يزال الوضع في بعض المناطق الأخرى تحت المراقبة، حيث تم تسجيل عودة جزئية للكهرباء في حي سيدي معروف، ما يشير إلى استمرار العمل على تثبيت الشبكة في تلك النقاط.

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التنسيق المؤسسي لضمان الاستمرارية

يعكس هذا الحدث أهمية التنسيق المستمر بين الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مواجهة الطوارئ التقنية والجوية. لقد أظهرت تجربة التعامل مع العطل الأخير قدرة المؤسسة على تفعيل آليات الاستجابة السريعة، حيث عملت فرق الصيانة على عزل الأعطال وإصلاح خطوط النقل الرئيسية لضمان عودة التيار لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

التداعيات المباشرة على الحياة اليومية

لقد أثر انقطاع التيار الكهربائي، حتى لو كان لفترات قصيرة، على الحياة اليومية لسكان الأحياء المتأثرة، سواء في المنزل أو في الأنشطة الاقتصادية اليومية. إن سرعة استعادة الخدمة في المناطق المركزية مثل وسط المدينة وبورغون تعكس أولوية إدارة الأزمات في المناطق الأكثر كثافة سكانية. ومع استمرار العمل في المناطق ذات العودة الجزئية مثل سيدي معروف، يظل المواطنون يتابعون التطورات عن كثب لضمان استقرار الشبكة الكهربائية في الأيام القادمة.