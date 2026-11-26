تقرير شامل حول عودة جينسن هوانغ لإنفيديا، وأعمال عائلة ترامب التجارية والعملات المشفرة، وأزمة التشرد بين الشباب في بريطانيا

يعكس المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي الحالي تعقيدات متداخلة بين تأثير نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى، وتجارة العائلات الحاكمة، والأزمات الاجتماعية الطاحنة في أوروبا، حيث تشهد صناعة أشباه الموصلات تحولات جذرية.

عودة جينسن هوانغ وإنفيديا

عاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ إلى منصبه بعد أقل من أسبوعين من استقالته، وهو قرار يصفه منتقدون بازدواجية المعايير التي تفيد الأثرياء.

Also read ماهر همام: الخطيب سيعود للإشراف على ملف الكرة بالأهلي.. وتصعيد الناشئين مشروع النادي الجديد

واجه هوانغ اتهامات متعددة تشمل إساءة معاملة الموظفين وإقامة علاقات مع مرؤوسات، بالإضافة إلى مزاعم بعلاقة مع سيدة أعمال صينية اعتبرتها المخابرات الأمريكية جاسوسة محتملة.

ورغم أن مثل هذه الاتهامات كانت كافية لإنهاء مسيرة معظم المديرين التنفيذيين، إلا أن الضغوط السياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس أدت إلى عودته.

Advertisement

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إن البلاد تحتاج إلى قيادة هوانغ لضمان ازدهار الاقتصاد الأمريكي، في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والشركات المصنعة للشرائح الإلكترونية.

انتقدت الكاتبة موريا دونيغان هذا الموقف، مشيرة إلى أن المدافعين عن هوانغ يتجاهلون مخاوف الأمن القومي بينما ينتقدون خطاب الذكاء الاصطناعي الذي يدعي استبدال البشر.

تجارات عائلة ترامب والعملات المشفرة

تشهد الأنشطة التجارية لعائلة ترامب تزايدا ملحوظا، حيث أطلقت ميلانيا ترامب مجموعة صور رقمية بسعر 150 دولارا للصورة الواحدة بالتعاون مع المصورة إيلين فون أونويرث.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لسلسلة مشروعات تجارية، بما في ذلك فيلم وثائقي بتكلفة إنتاج 75 مليون دولار حققته ميلانيا من خلاله 17 مليون دولار في عام 2025.

حقق الرئيس دونالد ترامب ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول من ولايته الثانية، معظمها من أنشطة العملات المشفرة.

Advertisement

وسجلت عملة ترامب الميمية TRUMP$ نحو 635 مليون دولار لعائلة ترامب، حيث حصل المستثمرون على ساعات ذهبية وعطايا في نادٍ بولاية فيرجينيا.

تتوزع أنشطة الأسرة بين استثمارات بارون ترامب في العملات والمشروبات، وتسويق كاي وترامب الابن للملابس، بينما يعمل إريك ترامب ودونالد ترامب الابن في تكنولوجيا الدفاع.

أزمة الشباب المشردين في بريطانيا

سجلت بريطانيا مستويات مقلقة في تشرد الشباب، حيث واجه 123,934 شابا وشابة التشرد العام الماضي، بمعدل شاب واحد من كل 60 شابا.

في مواجهة هذه الأزمة، أطلقت صحيفة الإندبندنت بالتعاون مع شبكة إيفري يوث حملة لجمع 200 ألف جنيه إسترليني لترميم ثلاثة عقارات مهجورة.

تستهدف الحملة تحويل العقارات في شيفيلد وفايف وباسينغستوك إلى مساكن آمنة وبأسعار تناسب الشباب الذين تفاقمت أوضاعهم المعيشية.