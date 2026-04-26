عودة لبيب إلى الزمالك وإبراهيم حسن يحسم موقف صلاح من مونديال 2026 والعودة إلى المواعيد الطبيعية للمحال التجارية

عاد رئيس الزمالك محمود لبيب لممارسة عمله، بينما أكد إبراهيم حسن أن محمد صلاح لن يشارك في مونديال 2026 بسبب الإصابة. كما قررت الحكومة العودة إلى المواعيد الطبيعية للمحال التجارية بعد الغلق المبكر، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين.

عاد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، محمود لبيب ، إلى ممارسة عمله رسميًا بعد فترة غيابه التي استمرت لأكثر من أسبوعين بسبب ظروف صحية، حيث عاد إلى مكتبه في مقر النادي في منطقة نصر، وسط ترحيب كبير من أعضاء المجلس الإداري والجهاز الفني.

ومن جانبه، أكد إبراهيم حسن، أحد أبرز أساطير كرة القدم المصرية، أن محمد صلاح لن يشارك في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الإصابة ستعيقه عن العودة إلى الملاعب في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة العالمية. وفي سياق آخر، علق الإعلامي تامر أمين على قرار لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة بشأن وقف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال التجارية، وعودة المواعيد الطبيعية للعمل بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، معتبرًا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة للتخفيف عن المواطنين وحماية أصحاب المنشآت من الخسائر، خاصة في ظل الهدنة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأشار أمين عبر برنامجه 'آخر النهار' على قناة النهار، مساء الأحد، إلى أن القرار يتضمن استمرار عمل المحال داخل المولات حتى الساعة 12 منتصف الليل، بينما تمتد مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والمحال التجارية حتى الساعة 1 صباحًا، في إطار حالة من التيسير. وأضاف أن قرار الغلق المبكر كان له تأثير سلبي على العمالة، خاصة العاملين بنظام الشيفت المسائي، حيث اضطرت بعض المنشآت إلى إلغاء فترات العمل الليلية، وهو ما ترتب عليه إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

وأكد أن أصحاب الأعمال قد يتمكنون من تحمل هذه الأعباء لفترة، لكن العمال كانوا الأكثر تضررًا، موجهًا الشكر للحكومة ولجنة إدارة الأزمات على تفهمها للأوضاع والتيسير. وفي نفس الوقت، أقر مجلس الوزراء رسميًا إلغاء قرار غلق المحال التجارية في الساعة الـ 11 مساءً، مؤكدًا وقف العمل بالمواعيد الاستثنائية السابقة، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة قبل صدور القرار.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين، خاصة بعد التحديات التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية. كما أكدت مصادر حكومية أن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم.

وفي سياق متعلق بالرياضة، أكدت مصادر مقربة من نادي الزمالك أن عودة محمود لبيب إلى عمله ستساهم في تعزيز استقرار النادي، خاصة بعد فترة عدم الاستقرار التي شهدها النادي في الفترة الأخيرة. كما أشارت هذه المصادر إلى أن لبيب سيبدأ فورًا في متابعة الملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الإنشائية للنادي، والتي كانت قد تأخرت بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها البلاد.

وفيما يتعلق بموعد العودة إلى الملاعب، أكدت مصادر طبية أن محمد صلاح لا يزال بحاجة إلى فترة تعافي أطول، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليفربول الأخيرة، والتي تتطلب فترة راحة لا تقل عن ستة أشهر. وأشار الأطباء إلى أن العودة المبكرة للملاعب قد تعرض اللاعب لخطر الإصابة مرة أخرى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مسيرته الكروية.

وفي الختام، أكد خبراء اقتصاديون أن قرار العودة إلى المواعيد الطبيعية للعمل يمثل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية. كما أشادوا بجهود الحكومة في التعامل مع الأزمات، مؤكدين أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصرتحديد موعد إجازة عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات، وعدد أيام الإجازة الرسمية المتوقعة في مصر، بالإضافة إلى ذكر إجازة عيد تحرير سيناء في مايو 2026.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. وجدول المرتبات الجديدحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 وكذلك جدول المرتبات الجديد الذي تم اعتماده بداية من شهر يوليو 2026 تزامن ا مع العام المالي الجديد - الوطن

وزير التخطيط : 35 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال وجنوب سيناءأعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء في العامين الماليين (2025/2026) و(2026/2027) يبلغ نحو 35 مليار جنيه.

موعد عيد الأضحى 2026 والإجازات الرسمية في مصركل ما تحتاج معرفته عن موعد عيد الأضحى 2026، ووقفة عرفات، وعدد أيام الإجازة الرسمية في مصر، بالإضافة إلى قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026.

«سلامة الغذاء»: 4149 رسالة غذائية مصدرة بـ237 ألف طن.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلةأصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 15 لعام 2026 وذلك عن الفترة من 18 24 إبريل 2026 والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة - الوطن

بنك القاهرة يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية..بنك القاهرة يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية – مصر 2026

