عودة لبيب لرئاسة الزمالك وتطورات في السياسة النفطية الفنزويلية

عودة مرتضى لبيب لرئاسة الزمالك، تقرير عن أراضٍ غير مدرجة في مصر الجديدة، وتفاؤل حذر بشأن السياسة النفطية الجديدة في فنزويلا وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

عاد المستشار مرتضى لبيب لممارسة مهامه كرئيس لنادي الزمالك المصري بعد فترة من الجدل والإيقاف. يأتي هذا العودة في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة الرياضية المصرية، حيث يسعى النادي لاستعادة مكانته المرموقة على المستويين المحلي والقاري.

وتزامن هذا الحدث مع تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، كشف عن وجود أراضٍ مملوكة لشركة مصر الجديدة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه مصري لم يتم إدراجها بشكل صحيح ضمن المخزون المحاسبي للشركة. هذا الأمر يثير تساؤلات حول دقة البيانات المالية وإدارة الأصول في الشركة، ويستدعي إجراءات تدقيق ومراجعة شاملة لضمان الشفافية والمساءلة. على الصعيد الدولي، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون النفطية، مايك ويرث، عن تفاؤله الحذر بشأن التغييرات الأخيرة في السياسة النفطية الفنزويلية.

واعتبر ويرث هذه التغييرات مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات. ومع ذلك، أكد ويرث أن هذه الخطوات وحدها قد لا تكون كافية لجذب حجم الاستثمارات المرغوب فيه، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والضمانات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

جاءت تصريحات ويرث في مقابلة مع شبكة سي بي إس، حيث أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدي ثقتها في السياسة الجديدة لفنزويلا، خاصة بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد في يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريجيز منصب الرئيس المؤقت. وتأتي هذه التطورات في أعقاب ضغوط مارستها مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات النفط الأمريكية على رودريجيز خلال زيارتهم لكاراكاس الأسبوع الماضي، حيث طالبوا بتقديم تطمينات بشأن سلامة استثماراتهم في فنزويلا.

يعكس هذا الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الأمريكية رغبة في استغلال الفرص المتاحة في قطاع النفط الفنزويلي، الذي يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط. وتسعى إدارة ترامب إلى إحياء إنتاج النفط في فنزويلا كجزء من جهودها لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على مصادر النفط الأخرى. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاستثمار في فنزويلا، بما في ذلك المخاطر السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتدهورة في قطاع النفط.

ويتطلب تحقيق الاستقرار والازدهار في فنزويلا جهودًا مشتركة من الحكومة الفنزويلية والمجتمع الدولي، بما في ذلك تقديم الدعم الفني والمالي، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد





