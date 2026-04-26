عودة لبيب لرئاسة الزمالك وحسم موقف صلاح من المونديال.. ومحيي الدين يناقش الاستقرار الاقتصادي

عودة مرتضى لبيب لرئاسة الزمالك، وحسم إبراهيم حسن لموقف محمد صلاح من كأس العالم 2026، بالإضافة إلى تحليل الدكتور محمود محيي الدين للوضع الاقتصادي المصري وتوقعاته بشأن سعر الصرف والنمو المستدام.

عاد مرتضى لبيب لممارسة مهامه كرئيس لنادي الزمالك الرياضي، في تطور ينهي حالة من عدم اليقين استمرت لفترة. بالتزامن مع ذلك، حسم إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، موقف اللاعب محمد صلاح من المشاركة في كأس العالم 2026 ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكد حسن أن صلاح سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، وسيتم تقييم مدى تعافيه بشكل دوري لتحديد إمكانية مشاركته في البطولة. هذا القرار يمثل تطورًا هامًا للمنتخب المصري، حيث يعتبر صلاح من أبرز اللاعبين وأهم الركائز الأساسية في الفريق. من جهة أخرى، تناول الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، في حوار تلفزيوني مطول، التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وتوقعاته بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري.

وأجاب على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول إمكانية استقرار سعر الصرف عند مستوى 45 جنيها للدولار قبل تفاقم الأوضاع نتيجة للحرب، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومعدلات تضخم تحت السيطرة. وأشار إلى أن سعر الصرف ليس هو الأولوية القصوى، بل السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة لتخفيف الآثار السلبية على المدى القصير. وأشاد بالمرونة التي أظهرتها مصر في التعامل مع الأزمة، والتي حظيت بتقدير بعض الجهات الدولية.

وأكد أن التركيز يجب أن ينصب على النمو واستهداف التضخم، طالما أن العملات الأجنبية متاحة بأسعار معقولة في السوق. وأوضح أن التقديرات الاقتصادية السابقة كانت تشير إلى نمو يتجاوز 5% وتضخم أقل من 11%، ولكن هذه الأرقام تخضع الآن للمراجعة في ظل الظروف الراهنة. وشدد على أهمية استغلال الوضع النسبي الجيد للاقتصاد المصري مقارنة بدول أخرى في المنطقة، لتحقيق نقلات نوعية في التنمية. وأضاف أن النقاش يجب أن يركز على مفاهيم السيادة والاستدامة، وليس فقط على المؤشرات اللحظية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محيي الدين أن مفهوم السيادة يتضمن أربعة محاور رئيسية: السيادة على التكنولوجيا وقواعد البيانات، وأمن الطاقة، وأمن المياه، وأمن الغذاء. وأكد أن هذه المحاور الأربعة تعتمد على قاعدة أساسية وهي الأمن العام والاستقرار الداخلي وحماية الحدود. وأشاد بالوضع المصري في هذا الصدد. فيما يتعلق بملف الطاقة، أشار إلى أن مصر لم تشهد نقصًا في الكمية، ولكنها تأثرت بارتفاع الأسعار العالمي، مثلها مثل بقية دول العالم.

وأكد على ضرورة ربط المقارنات السعرية الدولية بمستويات الدخل، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون السعر متناسبًا مع التكلفة المحلية والدخل المحلي. وأضاف أن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد معالجة الأزمات اللحظية، وتركز على بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد أن مصر لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف، من خلال الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني





