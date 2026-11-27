تأكد عودة اللاعب حمزة عبد الكريم لتدريبات برشلونة أتلتيك بعد إصابته العضلية، في خطوة تفتح المجال لمشاركته ضد تيراسا يوم السبت القادم.

استعاد نادي برشلونة أتلتيك أحد أهم عناصر خط هجومه، مع تأكيد عودة اللاعب المصري حمزة عبد الكريم للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الرديف. يأتي هذا التطور الإيجابي بعد غياب اللاعب عن الملاعب لفترة قصيرة تعافى خلالها من إجهاد عضلي ألم به خلال الأشهر القليلة الماضية، مما جعله خارج الكشوفات الفنية في المواجهات الأخيرة.

علاج الإجهاد العضلي لـ حمزة عبد الكريم

شارك نجم برشلونة أتلتيك حمزة عبد الكريم في جلسة التدريب اليومية، التي قادها المدير الفني للمجموعة جوليانو بيليتي، في اليوم المحدد الجمعة. لقد تجاوز اللاعب الآلام الجسدية التي منعته سابقًا من الظهور سواء في مباريات الفريق الرديف أو الفريق الأول، مما وضعه الآن ضمن الخيارات الفنية المتاحة أمام الجهاز الطبي والcoach الفني للتكذيب.

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كانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أوردت سابقًا أن غياب اللاعب المصري عن مباراة الديربي الحاسم أمام إسبانيول كان ناتجًا عن الشكوى من آلام في العضلات، وهو السبب ذاته الذي منع من احتسابه في مواجهة فياريال. اتفق الجهازان الفني والطبي وقتها على ضرورة الراحة التامة للاعب لتجنب أي مضاعفات صحية قد تطاله بعد العودة المبكرة.

الفرص المتاحة ضد تيراسا في ملعب يوهان كرويف

تتيح العودة الكاملة لللاعب المصري أمام النادي إمكانية ضمه إلى قائمة الفريق للمباراة المرتقبة أمام نادي تيراسا. من المقرر إقامة هذه المباراة غدًا، يوم السبت، على أرض ملعب يوهان كرويف، وهو الملعب الرئيسي للفريق الذي يستضيف فيه مبارياته الرسمية.

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يبحث النادي عن منح حمزة عبد الكريم فرصة لعب أكبر ومستدامة مع الفريق الرديف خلال المرحلة القادمة من المسابقة. الهدف من هذه الخطط هو مساعدته على اكتساب حساسية المباريات الحقيقية، والحصول على انتظام في المشاركة يضمن له العودة لأقصى درجات اللياقة البدنية والتكتيكية.

الصعوبات المحيطة بلقاء ديبورتيفو لاكورونيا

فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم، تبدو مشاركة اللاعب المصري مع التشكيل الأساسي أمام ديبورتيفو لاكورونيا أمرًا صعب التحقيق حاليًا. يرجع ذلك إلى التقارب الزمني الكبير بين موعد مباراة الفريق الرديف مع تيراسا ومواجهة الفريق الأول ضد لاكورونيا المجدولة ليوم الأحد القادم.

يعمل الجهاز الفني حاليًا على استراتيجية دقيقة لتجهيز اللاعب بشكل يضمن استعداده للمباريات القادمة دون إرهاق إضافي. من المرجح أن يكتفي المدرب جوليانو بيليتي بتجهيز حمزة عبد الكريم للمشاركة الفعلية مع الفريق الرديف فقط في هذه المرحلة الانتقالية.

يأمل مسؤولو النادي الاستفادة القصوى من قدرات المهاجم المصري لدعم خط هجوم برشلونة أتلتيك، خاصة في ظل السعي الجاد لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المتبقية. يركّز الجميع على المنافسة الشديدة على هدف الصعود إلى الفئة الأعلى، مما يزيد من الحاجة لأي عنصر هجومى قادر على تغيير مجريات المباريات.