عودة الاستثمارات الأجنبية تزيد ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن عودة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية تعكس تحسنًا في ثقة الأسواق بالاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه التدفقات تجاوزت 3 مليارات دولار وتمثل إشارة إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على استعادة جاذبيته سريعًا. وأشار إلى أن قرار الدولة بالامتناع عن التدخل في سوق الصرف خلال فترات الضغط ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز مصداقية السياسة النقدية، مما انعكس في سرعة عودة الاستثمارات الأجنبية. ودعا إلى التركيز على جذب استثمارات مباشرة طويلة الأجل تدعم الإنتاج وتوفر فرص عمل.

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون ال اقتصاد ية بمجلس الشيوخ، أن عودة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية في مصر تمثل مؤشرًا قويًا على تعافي ثقة الأسواق الدولية في ال اقتصاد المصري. وأوضح سمير، في تصريحات خاصة، أن هذه التدفقات، التي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار في فترة وجيزة، تعكس قدرة ال اقتصاد المصري على استعادة جاذبيته بسرعة بعد فترة سابقة شهدت خروجًا ملحوظًا للأموال الساخنة بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وقد لعب قرار الحكومة بالامتناع عن التدخل المباشر في سوق الصرف خلال فترات الضغط دورًا محوريًا في هذه الاستعادة، حيث ساهم هذا القرار الاقتصادي المدروس في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز مصداقية السياسة النقدية المصرية، مما أدى إلى سرعة عودة الاستثمارات الأجنبية بمجرد تحسن الظروف الإقليمية والدولية.

وأشار النائب إلى أن الأموال الساخنة، بحكم طبيعتها، هي استثمارات قصيرة الأجل تتأثر بشكل كبير بالتقلبات العالمية، ولذلك يجب عدم الاعتماد عليها كمصدر دائم للنقد الأجنبي، مع الاعتراف بأهميتها في دعم السيولة على المدى القصير.

وأضاف أن البنك المركزي المصري أظهر كفاءة عالية في إدارة ملف سعر الصرف بمرونة، مما ساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار السوق.

ودعا سمير إلى التركيز في المرحلة القادمة على جذب استثمارات مباشرة طويلة الأجل، لما لها من أثر إيجابي في دعم القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي ختام تصريحاته، شدد عضو مجلس الشيوخ على أن استمرار هذه السياسات الاقتصادية الرشيدة من شأنه أن يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على التعامل بفعالية مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة





