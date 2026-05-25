عودة الطلاب للمدارس: وزير التربية والتعليم يؤكد تأثيرها السلبي على مراكز الدروس الخصوصية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عودة الطلاب للمدارس هذا العام أثرت سلبا على بيزنس مراكز الدروس الخصوصية بنسبة أكثر من 50%.

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وال تعليم الفني ، أن عودة الطلاب للإنتظام في المدارس هذا العام ، أثرت سلبا على بيزنس مراكز الدروس الخصوصية بنسبة أكثر من 50% ، لإنه بعد ان كان الطلاب يهربون من المدارس للسناتر في الصباح ، اصبحوا الآن ملتزمين بالحضور في مدارسهم هذا العام وأضاف وزير التربية والتعليم وال تعليم الفني ، أن ما ساعد على تقليل الدروس الخصوصية أيضا الإهتمام أكثر بتنظيم مجموعات التقوية داخل المدارس وقال وزير التربية والتعليم : نسعى للتخفيف على الأسر المصرية ذات الدخل المحدود من ضغط الدروس الخصوصية ، البكالوريا ستقلل على الدروس الخصوصية عودة الطلاب للمدارس وأوضح وزير التربية والتعليم وال تعليم الفني أن نسب الحضور كانت في العام قبل الماضي لا تتجاوز 15%، وارتفعت العام الماضي إلى ما بين 80 % و85%، لتصل هذا العام إلى ما بين 85% و90%.

وسبق وأن شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن إجراءات تطبيق الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة ، هي آليات اتخذتها الوزارة لضمان عملية تعليمية جيدة داخل الفصول. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة تستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة، مؤكدة أن المحفز الرئيسى للطالب هو النجاح مؤسسأنه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد من خلال





