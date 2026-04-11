عودة الحركة المرورية بعد حادث انقلاب مأساوي على طريق بنها شبرا الحر.. ووفاة وإصابة 12 شخصًا

شهد طريق بنها شبرا الحر حادث انقلاب سيارة مروع، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين من محافظة المنوفية. الأجهزة الأمنية والإسعاف تحركت على الفور، والتحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.

عادت الحياة المرورية إلى طبيعتها على طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية ، وذلك بعد وقوع حادث انقلاب مروع لمركبة بالقرب من محطة وقود، على بعد حوالي 5 كيلومترات في الاتجاه نحو مدينة بنها. الحادث الأليم خلف وراءه خسائر فادحة، حيث أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، وجميعهم من محافظة المنوفية . فور وقوع الحادث، سارعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية إلى تلقي إخطار من هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية ، وعلى الفور، تم توجيه عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين عند الوصول إلى موقع الحادث وجود المصابين، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في مكان الحادث. هذا وقد قام محافظ القليوبية بإجراء جولة ميدانية موسعة في منطقتي الصفا والشروق الصناعيتين في الخانكة، كما قام بجولة في قرية القلج بالخانكة لبحث إمكانية إنشاء موقف بديل للمواصلات، بالإضافة إلى تفقد شارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية وبحث مسألة نقل الباعة الجائلين، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المرافق العامة. \بإلقاء نظرة على أسماء الضحايا والمصابين، يتضح حجم المأساة التي خلفها الحادث. فقد توفي مسعد صابر فوزي، البالغ من العمر 15 عامًا، من الباجور. أما المصابون، فهم: إسلام محمدي محمود (28 عامًا)، محمد إسلام محمدي (عامان)، إيمان خالد عبد الفتاح (22 عامًا)، علي السيد علي (36 عامًا)، محمد علي السيد (عامان)، محمد صابر محمد الدجوي (18 عامًا)، مكة صابر محمد (6 سنوات)، أسيل بدر سعد بنه (9 سنوات)، صابرة سعيد عوض (40 عامًا)، وياسين صابر فوزي الدجوي (16 عامًا). بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية، يقدر عمره بحوالي 45 عامًا. وقد تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة. أما الجثامين، فقد تم إيداعها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة. \تواصل الجهات المختصة عملها على قدم وساق للتحقيق في ملابسات الحادث المأساوي. فقد تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة في مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا ويجري حاليًا فحص الأدلة وجمع المعلومات من شهود العيان، وتحليل مسرح الجريمة، وذلك للوصول إلى الحقيقة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الأليم. تتمنى السلطات الشفاء العاجل للمصابين، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة على حرصها على تقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة. كما تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة، للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

