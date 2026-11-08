عودة شركة إيفر غرين للملاحة عبر قناة السويس بعد انقطاع ثلاث سنوات

استقبلت هيئة قناة السويس السفينة EVER EON في أول عبور للشركة بعد ثلاث سنوات، في مؤشر على تعافي التجارة العالمية واستعادة المسار المستدام بين الشرق والغرب.

شهدت قناة السويس أول عبور للسفينة العملاقة EVER EON التابعة لشركة EVER GREEN خلال رحلة قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، وذلك ضمن قافلة الشمال، في خطوة تزامنت مع عودة الشركة للملاحة عبر المجرى الملاحي بعد انقطاع دام قرابة ثلاث سنوات منذ أزمة البحر الأحمر.

أبعاد السفينةEVER EON والتزاماتها التشغيلية

تتمتع السفينة EVER EON بأبعاد ضخمة حيث يبلغ طولها 369 متراً وعرضها 53.6 متراً، مع حمولة كلية تصل إلى 185 ألف طن، وتستطيع استيعاب 16 ألفاً و556 حاوية مكافئة.

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تعمل هذه السفينة حالياً ضمن الخدمة الملاحية NEU 7 التي يديرها التحالف الملاحي Ocean Alliance، مما يربط بشكل مباشر بين الموانئ الرئيسية في طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

بروتوكول الاستقبال والمرشدون البحريون

طبقاً للبروتوكول المعتاد لاستقبال السفن التي تعبر المجرى الملاحي لأول مرة، كلف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من كبار المرشدين البحريين بالصعود على متن EVER EON والترحيب بطاقمها.

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ضم قائمة المرشدين الربان محمود أبو عجيلة كبير مرشدين ممتاز، والربان يزيد يحيى كبير مرشدين بقطاع بورسعيد، والربان إلهامي البابلي كبير مرشدين ممتاز، والربان نادر ناجي كبير مرشدين بقطاع الإسماعيلية.

قام المرشدون بتسليم ربان السفينة هدية تذكارية، في دلالة على أهمية هذه العودة وموقع قناة السويس كمرور استراتيجي عالمي.

استعادة الخطوط الملاحية العالمية للقناة

أكد الفريق أسامة ربيع أن عودة شركة EVER GREEN تمثل مؤشراً إيجابياً على عود حركة التجارة العالمية إلى مسارها المستدام بين الشرق والغرب، مع نية الشركة إعادة مزيد من رحلاتها عبر القناة.

نجحت هيئة قناة السويس في استعادة خدمات خطوط ملاحية كبرى تعمل على خط التجارة بين أوروبا وآسيا، من بينها CMA CGM وMaersk وMSC وHapag-Lloyd وCOSCO، مما يعزز الأهمية الاستراتيجية للقناة.

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التداعيات الاقتصادية والمسار التجاري المستقبلي

يعكس نجاح هيئة قناة السويس في جذب هذه الخدمات التجارية أهمية الموقع الاستراتيجي للقناة كمرور رئيسي يربط بين الشرق والغرب، مما يدعم تعافي التجارة العالمية.

تؤكد هذه العودة على قدرة مصر على استعادة مكانتها المحورية في حركة الشحن العالمي بعد التحديات التي شهدها البحر الأحمر، مما يفتح الباب أمام المزيد من النمو في حركة المرور البحري.