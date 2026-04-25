عودة شيرين عبدالوهاب: تفاصيل مثيرة وخطة جديدة ومفاجآت تنتظر الجمهور

كشف مدير أعمال شيرين عبدالوهاب، ناصر بجاتو، عن تفاصيل عودتها المرتقبة للساحة الفنية، مؤكدًا استقرارها النفسي وتركيزها على العمل، بالإضافة إلى تحضير ألبوم كامل ودويتو مع محمد حماقي.

كشف ناصر بجاتو ، مدير أعمال الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب ، النقاب عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالتحضيرات المكثفة لعودة شيرين المرتقبة إلى عالم الغناء والساحة الفنية بشكل عام.

وأكد بجاتو في تصريحات صحفية مفصلة أن شيرين تتمتع حاليًا بصحة جيدة واستقرار نفسي كبير، وأنها تولي اهتمامًا بالغًا لعملها الفني، وتسعى جاهدة لاختيار الأغاني التي ترضي ذوق جمهورها العريض وتليق بمكانتها الفنية الرفيعة. وأشار إلى أن عودة شيرين ليست مجرد حدث عابر، بل هي بداية لمرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية الحافلة بالإنجازات.

وأوضح بجاتو أن شيرين تعمل وفق خطة مدروسة بعناية فائقة، تحمل عنوانًا رمزيًا ومعبرًا «نقطة ومن أول السطر»، وهو ما يعكس رغبتها في الانطلاق من جديد، وتقديم أعمال فنية متجددة ومبتكرة. هذه الخطة لا تركز فقط على إصدار أغاني منفردة، بل تهدف إلى تقديم ألبوم كامل ومتكامل، يمثل انطلاقة قوية ومؤثرة في مسيرتها الفنية.

وفيما يتعلق باختيار أغنية «الحضن شوك» كأولى أغاني العودة، أوضح بجاتو أن هذا الاختيار لم يكن يعكس بالضرورة الحالة الشخصية لشيرين، بل جاء نتيجة للإقبال الجماهيري الكبير على كلمات الأغنية المختلفة والمميزة. وأكد أن الأغنية فرضت نفسها بقوة على الساحة الفنية، وأنها كانت بمثابة مقدمة للعودة القوية التي تنتظرها شيرين. وأضاف أن التركيز الأساسي حاليًا ينصب على إعداد الألبوم الجديد، الذي سيضم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعكس أسلوب شيرين المتميز وقدرتها على تقديم أعمال فنية راقية ومؤثرة.

وأشار إلى أن فريق العمل يبذل جهودًا كبيرة لاختيار الأغاني بعناية فائقة، والتأكد من أنها تلبي تطلعات الجمهور وتضيف قيمة إلى مسيرة شيرين الفنية. كما كشف بجاتو عن أن شيرين تستعد للعودة إلى إحياء الحفلات الغنائية، لكنها تفضل تأجيل ذلك حتى الانتهاء من تسجيل عدد كافٍ من الأغاني الجديدة، لكي تتمكن من تقديم عروض غنائية متكاملة ومميزة، ترضي جمهورها وتليق بمكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

وأكد أن التحضيرات للحفلات الغنائية تجري على قدم وساق، وأن شيرين تسعى لتقديم عروض غنائية استثنائية، تجمع بين الإبداع والابتكار. وكشف ناصر بجاتو عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي الاتفاق المسبق على دويتو غنائي يجمع بين شيرين عبدالوهاب والنجم محمد حماقي. وأشار إلى أن هذا الدويتو ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، وأنه سيكون إضافة قوية لخطة عودة شيرين.

وأوضح أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة شيرين الفنية، وأنه يعكس رغبتها في تقديم أعمال فنية متنوعة ومختلفة، تجمع بينها وبين زملائها من نجوم الغناء. وأضاف أن شيرين وحماقي يمتلكان أصواتًا مميزة وأسلوبًا فريدًا في الغناء، وأن هذا الدويتو سيكون بمثابة مزيج فني رائع، يرضي جميع الأذواق. وأكد أن التحضيرات للدويتو تجري بشكل سري، وأن التفاصيل النهائية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن خطة عودة شيرين التي يتم تنفيذها حاليًا، تبدو مختلفة ومليئة بالمفاجآت، وأنها ستعيد شيرين إلى مكانتها الطبيعية كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي. وأختتم بجاتو حديثه بالتأكيد على أن شيرين لديها الكثير لتقدمه للجمهور، وأنها متحمسة جدًا للعودة إلى عالم الغناء، وتقديم أعمال فنية جديدة ومبتكرة





شيرين عبدالوهاب ناصر بجاتو عودة فنية ألبوم جديد محمد حماقي الحضن شوك

