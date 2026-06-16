عودة التلاميذ للمدارس الابتدائية: البرامج العلاجية لمهارات القراءة والكتابة

حصل موقع صدى البلد على صورا ترصد عودة التلاميذ للمدارس الابتدائية في اجازة الصيف ، وذلك لحضور البرامج العلاجية الخاصة بالتلاميذ الضعاف في مهارات القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية ، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس 2026 بقرار من وزير التربية والتعليم.

حصل موقع صدى البلد على صورا ترصد عودة التلاميذ للمدارس الابتدائية في اجازة الصيف ، وذلك لحضور ال برامج العلاجية الخاصة بالتلاميذ الضعاف في مهارات القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية ، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس 2026 بقرار من وزير التربية وال تعليم .

ويلتزم مديري الإدارات التعليمية ، بمتابعة تنفيذ البرامج العلاجية داخل الفصول الدراسية، والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم للتلاميذ ومتابعة أدائهم بصورة مستمرة، بما يسهم في رفع المستوى التحصيلي وتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يحرص على متابعة البرنامج العلاج الصيفي لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف في مهارات القراءة والكتابة والذي يتم تنظيمه في المدارس خلال اجازة الصيف.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة المتابعة الدقيقة للطلاب المستهدفين بالبرنامج، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا وجود طالب لا يجيد القراءة والكتابة، وأن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بمنتهى الجدية والحزم. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تنفيذ البرامج العلاجية يتم تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، ويكون على إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدم





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تلاميذ الابتدائي برامج العلاجية مهارات القراءة والكتابة وزير التربية والتعليم اجازة الصيف

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