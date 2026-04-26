عودة المواعيد الطبيعية للمحلات التجارية وإلغاء قرار الإغلاق الليلي

قررت الحكومة المصرية إلغاء قرار إغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، وذلك في إطار جهودها لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية والعالمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية في ظل التوترات الأخيرة، وخاصةً العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وتقييم تأثيراتها المحتملة على ال اقتصاد المصري.

وقد استعرض الاجتماع الذي ضم وزراء ومسؤولين كباراً، مستجدات الأزمة وتداعياتها على مختلف الأصعدة، مع التركيز على الأوضاع الاقتصادية إقليمياً وعالمياً ومحلياً. وأكد رئيس الوزراء على أهمية الاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، مشدداً على ضرورة تأمين أرصدة واحتياطات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لتلبية احتياجات المستهلكين والقطاعات الإنتاجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تم بحث الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية، والجهود المبذولة لضبط الإنفاق الحكومي، مع التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمؤسسات. وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، باعتبارها جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وقد قدم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضاً تفصيلياً حول توقعات النمو والتضخم على المستويين المحلي والعالمي، والسيناريوهات المحتملة وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في السنوات القادمة، مع توقعات بتراجع حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع الاستثمارات. كما تناول العرض توقعات التضخم العالمية وتراجع حجم التجارة العالمية.

ونتيجة لهذه المستجدات، اتخذت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات قراراً هاماً بإلغاء قرار إغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء على المواطنين والأنشطة التجارية، وتنشيط الحركة الاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وضمان توفير حياة كريمة للمواطنين





