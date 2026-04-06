عيد القيامة 2026 في مصر: هل هو إجازة رسمية؟.. كل ما تريد معرفته عن الإجازات والأعياد

مع اقتراب عيد القيامة لعام 2026، يتزايد الاهتمام بالإجازات الرسمية في مصر. تعرف على القرارات المتعلقة بالإجازات المدفوعة الأجر، وتوقيت شم النسيم، ومرونة العمل في فترة الأعياد، بالإضافة إلى قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2026.

يشغل عيد القيامة لعام 2026 اهتمامًا واسعًا في مصر مع اقتراب موعده في يوم الأحد الموافق 12 أبريل. يتساءل الكثيرون عن ما إذا كان هذا اليوم سيُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل جميع العاملين في الدولة، أم أنه سيقتصر على فئات معينة بناءً على طبيعة العمل والقطاعات المختلفة. يأتي هذا العيد في توقيت لافت للنظر، حيث يسبقه مباشرةً أحد الشعانين وأسبوع الآلام، ثم يليه بيوم واحد فقط عيد شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين 13 أبريل.

هذا التزامن يجعل فترة الأعياد والإجازات المتتالية محط اهتمام بالغ بين الموظفين والعاملين في جميع القطاعات، خاصةً مع ترقب قرارات الإجازات الرسمية خلال هذه الفترة. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الاثنين 13 أبريل 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم. من ناحية أخرى، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية المعتمدة للدولة. يشمل هذا القرار مناسبات خاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد والغطاس وأحد الشعانين وخميس العهد وعيد القيامة. بالنسبة للأقباط الكاثوليك والبروتستانت، تشمل الإجازات الخاصة بهم رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد وعيد القيامة. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة، مع توفير مرونة في مواعيد الحضور للعمل في بعض المناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد، حيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا لتسهيل أداء الشعائر الدينية دون تعطيل سير العمل بشكل كامل. يتجلى الاهتمام بتوفير بيئة عمل مرنة خلال فترة الأعياد، خاصةً في الشركات الكبرى، من خلال منح إجازات للعاملين الأقباط أو تنظيم العمل بنظام الورديات والتناوب. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين استمرارية العمل واحترام المناسبات الدينية، خاصةً في ظل تزامن عدة أعياد متتالية. أما فيما يخص شم النسيم، فهو يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يُعد من أقدم الأعياد المصرية ذات الطابع الوطني، ويرتبط بشكل مباشر بعيد القيامة، ولكنه يُصنف كعيد قومي يحتفل به جميع المصريين دون استثناء. تشهد هذه الفترة سلسلة من المناسبات المتتابعة، تبدأ بأحد الشعانين ثم أسبوع الآلام وصولًا إلى عيد القيامة في 12 أبريل، ثم شم النسيم في 13 أبريل. تتميز هذه الفترة بأجواء روحانية داخل الكنائس، إلى جانب مظاهر اجتماعية وعائلية واسعة في مختلف المحافظات. عيد القيامة 2026 هو مناسبة دينية هامة للأقباط، ويأتي بعد انتهاء فترة الصوم الكبير، حيث تقام صلوات واحتفالات كنسية تعبر عن معاني الفرح والانتصار. تتضمن الأجندة الرسمية للدولة مجموعة من الإجازات الدينية والوطنية، بما في ذلك شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال ووقفة عرفات وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو وثورة 23 يوليو والمولد النبوي الشريف وعيد القوات المسلحة، وتشكل هذه المناسبات محطات هامة تتيح للعاملين في مختلف القطاعات فرصة للراحة والاحتفال بالرموز الدينية والوطنية





