عين بلوغ اللقب الأول في بطولة كأس رئيس دولة الإمارات الموسم الحالي بفوز ساحق على الجزيرة

فريق العين توج بلقبه الأول في بطولة كأس رئيس دولة الإمارات الموسم الحالي بفوز ساحق على نظيره الجزيرة بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

فرض العين سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث تقدم الفريق سريعًا عن طريق اللاعب نبيل فقير الذي أحرز هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 11. ولكن رد العين لم يتأخر، حيث سجل سفيان رحيمي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط ليمنح فريقه الأفضلية في الشوط الأول. وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف عبدالكريم تراوري الهدف الثالث للعين في الدقيقة 44، مما صعب موقف الجزيرة.

وظل الفريق الزائر محاصرًا أمام قوة العين الهجومية، قبل أن يختتم مينيزيس رباعية الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+4)، ليؤكد التفوق الكبير للعين في المباراة. بهذا الانتصار، يضيف العين لقب كأس رئيس الدولة إلى سجله، بعد مباراة سيطر فيها على أغلب مجريات اللعب وأظهر من خلالها قوة هجومية كبيرة وتناغمًا بين لاعبيه، ليعكس ذلك جودة الأداء الفني والتكتيكي للفريق طوال البطولة





