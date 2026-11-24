سلطنة عُمان تتحول إلى مركز فضائي إقليمي مع تحقيق نمو هائل في استثمارات القطاع الخاص وعدد الشركات العاملة ضمن استراتيجية 2040.

حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في قطاع الفضاء، مؤكدة انتقالها الناجح من مرحلة التأسيس إلى بناء سوق اقتصادية متكاملة، في إطار استراتيجيتها الطموحة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

يعكس هذا التحول الجذري، الذي قادته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التزاماً عميقاً بتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات خدمية تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة عبر البرنامج الوطني للفضاء.

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نمو استثماري هائل في قطاع الفضاء العُماني

سجلت سلطنة عُمان ارتفاعاً مذهلاً في حجم استثمارات القطاع الخاص بقطاع الفضاء، حيث ارتفع الحجم من 20 مليون ريال عُماني في عام 2023 إلى 74 مليون ريال عُماني في عام 2025، بزيادة إجمالية بلغت 270 بالمائة.

واستجابة لهذا الزخم الاقتصادي، شهد عدد الشركات العاملة في القطاع قفزة ملحوظة، حيث انتقل العدد من 11 شركة في عام 2023 إلى 20 شركة في عام 2024، ثم وصل إلى 26 شركة بنهاية عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 136 بالمائة.

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كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة التابعة للقطاع بشكل مطرد، بدءاً من 152 موظفًا في عام 2023، وصولاً إلى 241 موظفًا في عام 2024، ثم إلى 400 موظف في عام 2025، بزيادة قدرها 163 بالمائة.

أطر تنظيمية وتعاون دولي لتعزيز السيادة الفضائية

تعتمد استراتيجية سلطنة عُمان في الفضاء على البرنامج الوطني للفضاء الذي يمتد من عام 2023 إلى عام 2033، والذي تم إصداره بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/2020 لبناء اقتصاد فضائي مستدام.

وقد أصدرت الدولة أطرًا تنظيمية صارمة مثل اللائحة الخاصة بتنظيم استخدام المجال الجوي لأنشطة الإطلاق، والتي تشترط تقديم الطلبات قبل 45 يومًا عملًا على الأقل، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة التنسيقية لمراكز علوم وتطبيقات الفضاء.

وسعت عُمان إلى توسيع شراكتها الدولية من خلال توقيع خطابي نوايا في لندن خلال أكتوبر 2026 مع المملكة المتحدة؛ الأول لتعزيز التعاون الفضائي مع وكالة الفضاء البريطانية، والثاني لدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم.

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محاور الابتكار وبناء القدرات الوطنية المستدامة

تسلك عُمان منهج التكامل بين الفعاليات والمنصات الابتكارية مثل هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء وبرنامج مسرعة عُمان للفضاء، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتحويل الأفكار البحثية إلى شركات ناشئة.

يركز التوجه المستقبلي على إدماج تخصصات علوم الفضاء وتقنياته والبيانات الفضائية والاستشعار عن بُعد في الجامعات، وإنشاء مختبرات وحاضنات للابتكار تربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق.

وتشمل السياسة الوطنية للفضاء العُمانية 14 مشروعًا ومبادرة محورية تركز على تطبيقات الفضاء الأرضية، والتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات، والبيئة والموارد الطبيعية، والسيادة والأمن القومي.

وأصبح نحو 65 بالمائة من مشروعات الفضاء في عُمان قيد التنفيذ حالياً، مما يعزز مكانة السلطنة كدولة رائدة في المنظومة الفضائية العالمية ومحور إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.