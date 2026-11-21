سلطنة عُمان تضطلع بدور فاعل في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بمصر بمشاركة الرئيس السيسي والتركيز على التعاون الأفريقي.

تشارك سلطنة عُمان بوفد رسمي رفيع المستوى في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في يومي 21 و22 نوفمبر 2026. يأتي هذا الحدث الهام تحت الرعاية المباشرة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية، ويحمل هذا العام شعار "إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب".

وقد مثّل سلطنة عُمان في هذه الدورة السفراء والمندوبين البارزين، حيث ترأس الوفد سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. شارك مع السفيرة عدد من ممثلي الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ومؤسسات مالية كبرى وشركاء التنمية، لتبادل الرؤى حول مستجدات الوضع الإقليمي والعالمي.

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أولويات الخطاب الرئاسي في الجلسة الافتتاحية

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك والتضامن بين الدول الأفريقية لتحقيق مصالحها المشتركة. شدد الرئيس المصري على أن أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، وأن تضطلع بدور مؤثر في تشكيل نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً يسهم في استقرار القارة.

كما نوه فخامته إلى أهمية إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، بما يتناسب مع تطلعات الدول النامية. دعا إلى تعزيز دعم الدول النامية من خلال توفير التمويل التنموي الميسر، ومساندة جهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وبناء السلام في الدول المتأثرة بالنزاعات.

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مباحثات الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي

تناولت جلسات المنتدى عدداً من القضايا المرتبطة بالأمن والسلم والتنمية في أفريقيا، من بينها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. كما تمت مناقشة قضايا الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وقضايا النزوح القسري التي تشهدها العديد من الدول.

وسلطت الجلسات الضوء أيضاً على توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم جهود السلم والتنمية، فضلاً عن تمويل التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام. وشهدت هذه النسخة إدراج "حوار الشرق الأوسط" للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى، بهدف تبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه المنطقة.

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في سياق سياسي محلي، كشف تقرير عن ملابسات تضرر سيدة من شخص لتعديه عليها بالقليوبية، مع الكشف عن أن المتهم هو الهضيبي سكرتيرا عاما والمليجي أمينا للصندوق، وذلك في إطار إعلان التشكيل الكامل لانتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد. هذه التفاصيل تأتي ضمن التطورات الأخيرة في المشهد الحزبي والنقابي في مصر.

وفي المجال الاقتصادي، سجل سعر الذهب عيار 24 هبوطاً ملحوظاً بقيمة 245 جنيهاً للبيع في يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026. كما تواصلت أسعار الذهب الأعيرة الأخرى في مسارها الهابط، حيث سجل الجنيه المصري تراجعاً بمقدار 1720، مما يعكس التقلبات المستمرة في السوق المالية والمعدن النفيس خلال هذا التاريخ المحدد.