غارات إسرائيلية جديدة على غزة: استشهاد قائد في القسام وارتفاع حصيلة الخروقات

جيش الاحتلال يخرق وقف إطلاق النار لليوم الـ231، ويشن غارة على غزة تستشهد فيها قائد كتيبة الزيتون وابنته، ويرتفع عدد الشهداء منذ الهدنة إلى 906.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ231، مستهدفًا مناطق متفرقة من قطاع غزة ، ما أسفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت مدينة غزة واحدة من أعنف الغارات، بعدما استهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع عمر المختار وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد قائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام عماد حسان اسليم، برفقة ابنته إسراء (17 عامًا). وزعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت أيضًا قياديًا آخر في كتائب القسام، دون صدور أي تأكيد فلسطيني بشأن ذلك. وفي جنوب القطاع، واصل الاحتلال إطلاق النار بشكل مكثف شرق خان يونس، بالتزامن مع عمليات قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة.

وبحسب الإحصائيات المعلنة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 906 شهداء، إضافة إلى 2747 إصابة، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي تم انتشالها 781 شهيدًا. أما منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 72,803 شهداء و172,855 مصابًا.

وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار الجهود الدولية لترميم اتفاق الهدنة، وسط تحذيرات أممية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع الذي يعاني من نق حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب. وتشير التقارير الميدانية إلى أن الاحتلال كثف من عمليات التجريف شرق مدينة غزة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والطيران الحربي. وفي خان يونس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم.

وناشدت الفرق الطبية والدفاع المدني المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، مؤكدة أن المستشفيات تواجه صعوبة بالغة في استيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى بسبب نقص الإمكانيات. كما أعربت حركة حماس عن رفضها لهذه الخروقات، محذرة من أنها قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق بالكامل





