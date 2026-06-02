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غارات روسية مكثفة على أوكرانيا تسفر عن قتلى وجرحى في كييف ومناطق أخرى

سياسة News

غارات روسية مكثفة على أوكرانيا تسفر عن قتلى وجرحى في كييف ومناطق أخرى
أوكرانياروسياغارات
📆6/2/2026 8:19 AM
📰ElBaladOfficial
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شنت روسيا هجوماً صاروخياً وبالطائرات المسيرة على أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، بينهم أطفال، في كييف ومناطق أخرى. وتأتي الضربات بعد تحذير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك.

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن وابلاً من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات في أنحاء أوكرانيا ، وذلك بعد أيام فقط من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن ضربة جديدة.

وشملت الهجمات استهداف العاصمة كييف بصواريخ باليستية، مما أدى إلى اندلاع حرائق وقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق. وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 58 آخرون على الأقل، بينهم طفلان، فيما وصفه بهجوم العدو الجماعي. وهرع السكان إلى الملاجئ وهم يحملون حقائب وبطانيات، بينما تصاعدت سحابة كبيرة من الدخان من وسط المدينة. كما دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية وتحدثت السلطات المحلية عن عمل الدفاع الجوي

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أوكرانيا روسيا غارات كييف ضحايا

 

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