تغطية شاملة للهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان الذي أدى إلى استشهاد مدنيين، وتصعيد حزب الله بعمليات ضد إسرائيل، إلى جانب فضيحة أمنية داخلية في الجيش الإسرائيلي، ومساع دبلوماسية أوروبية لإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وتقارير عن استخدام سلاح محظور، وتطورات إقليمية في أوكرانيا وتايوان وتحذيرات أمريكية من أخطار أيديولوجية عبر الهجرة.

في تطورات ميدانية وأمنية متعددة الجبهات، شهد لبنان والشرق الأوسط والعالم暂停ًا مؤقتًا للدمار حيث erfass الجيش ال إسرائيل ي مواقع حزب الله ، أودعت غارة إسرائيل ية على جنوب لبنان يوم السبت حياة سيدتين وجرحت 22 شخصًا، وفقًا لبيان وزارة الصحة ال لبنان ية.

وقعت الغارة على بلدة السكسكية في قضاء صيدا، وتضمنت الإصابات ثلاثة أطفال وسيدة، مما سلط الضوء على الخسائر المدنية المستمرة رغم الإعلان عن هدنة مشروطة بين لبنان وإسرائيل following محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. في المقابل، أكد حزب الله تنفيذ 25 عملية ضد أهداف إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، بما في ذلك استهداف دبابة ميركافا باستخدام مسيرة فوق موقع بلاط الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية.

هذه العمليات تأتي في إطار ما وصفه الحزب بالمقاومة الواجبة ضد الاحتلال، تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل فضيحة أمنية داخليةWHERE آلاف الجنود وقعوا في فخاخ جنسية داخل مواقع عسكرية حساسة، مما أثار تساؤلات关于 الثغرات الأمنية. على الصontal الدبلوماسي، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق التهدئة. وفي تطور منفصل، كشفت تقارير عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض فوق بلدات لبنانية، مما يمثل انتهاكا محتملا للقانون الدولي.

كما أشارت وسائل إعلام صينية إلى نشر منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تجاه تايوان، في مؤشر على تصعيد عسكري إقليمي آخر. Internationally، حذر وزير الدفاع الأمريكي أوروبا من ما وصفه ب "غزو أيديولوجي عبر الهجرة"، بينما تحقق استخباراتية في أهداف تجسس إسرائيلية على مسؤولين أمريكيين. هذه القضايا المتنوعة تظهر تشابك المصالح والأزمات عبر المنطقة. على الجبهة الأوكرانية، استهدفت مسيرات أوكرانية محيط سانت بطرسبرج قبيل ختام منتدى بوتين الاقتصادي، مما يسلط الضوء على استمرار الحرب غير المباشرة.

في تطور مأساوي، استشهد عميد وجندي من الجيش اللبناني في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهما العسكرية على طريق الخردلي-النبطية في جنوب لبنان، فتحولت الحادثة إلى نقطة توتر جديدة حيث أدان حزب الله الهجوم ووصفه بأنه "جريمة موصوفة مقصودة"، وقدم التعازي لعائلات الشهداء والمؤسسة العسكرية، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الجيش الوطني. وقد tried جيش الاحتلال تبرير الحادثة بالقول إنه تلقى مؤشرات على نية حزب الله مهاجمة قواته، وأعلن عن تحقيق بينما أكد أنه لا يستهدف الجيش اللبناني.

تاريخيًا، حافظ الجيش اللبناني على حياده في الصراع بين حزب الله وإسرائيل، مما يجعل هذه الحادثة استثنائية وتزيد من تعقيد الديناميكيات الأمنية南部 لبنان





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل حزب الله لبنان غارة جوية هدنة فوسفور أبيض اتحاد أوروبي فضيحة أمنية الجيش الإسرائيلي الصحة العالمية إيبولا أوكرانيا تايوان الهجرة تجسس

United States Latest News, United States Headlines