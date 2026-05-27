غارة إسرائيلية على لبنان في أول أيام عيد الأضحى تسقط شهيدين وجريحا

فجر الأربعاء، وفي أول أيام عيد الأضحى، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة دير عامص في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. وتأتي هذه الغارة في سياق تصعيد إسرائيلي واسع تسبب بمئات الشهداء والجرحى منذ مارس الماضي.

فجر الأربعاء، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، شن الطيران ال إسرائيل ي غارة جوية على بلدة دير عامص في قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان ، مما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة ثالث.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران المعادي أغار على البلدة فجرا، وأدى إلى سقوط شهيدين وجريح تم نقلهما إلى المستشفى. يأتي هذا الهجوم في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أعلن في 17 أبريل الماضي والممدد حتى مطلع يوليو المقبل. فمنذ ذلك التاريخ، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق بشكل شبه يومي، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتوغلات برية في مناطق جنوبي لبنان.

وفي اليوم السابق للعيد، وتحديدا يوم الثلاثاء، كثفت إسرائيل هجماتها بشكل غير مسبوق، حيث شنت 152 هجوما على مناطق متفرقة في جنوبي وشرقي لبنان، ما أدى إلى استشهاد 31 شخصا وإصابة 40 آخرين على الأقل، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والممتلكات. هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتفاقم معاناة المدنيين اللبنانيين الذين يعيشون في مناطق الصراع.

وفي المقابل، يرد حزب الله على هذه الخروقات بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، مما يحافظ على حالة من التوتر والمواجهة المتقطعة. وتعكس هذه الأحداث تصعيدا خطيرا في الصراع بين إسرائيل ولبنان، خاصة بعد أن وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس الماضي. ووفقا للمعطيات الرسمية، خلف هذا العدوان 3213 شهيدا و9737 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح داخليا.

وتستمر إسرائيل في احتلال مناطق جنوبي لبنان، بعضها محتل منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، وقد توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. كما تحتل إسرائيل أراض فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا الوضع يهدد استقرار المنطقة برمتها ويدفع نحو مزيد من التصعيد.

المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والجامعة العربية، يدعو مرارا إلى وقف التصعيد والالتزام بالقرارات الدولية، لكن الردود الإسرائيلية غالبا ما تتجاهل هذه الدعوات. إن استمرار هذه الهجمات في أيام العيد يظهر إصرارا على تصعيد الصراع وإمعانا في معاناة المدنيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان والتي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية طاحنة. كما أن النزوح الجماعي من الجنوب يضع ضغوطا كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الآمنة نسبيا.

في هذا السياق، يبقى الأمل معقودا على جهود الوساطة الدولية لدفع الأطراف نحو تهدئة شاملة، مع ضرورة محاسبة إسرائيل على خروقاتها المستمرة للقانون الدولي. إن استهداف المدنيين في عيد الأضحى، الذي يرمز للتضحية والسلام، يبعث برسالة قاسية حول عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع. ويبقى الشعب اللبناني، الذي يواجه تحديات وجودية، متمسكا بحقه في الحياة والأمن، في انتظار حل عادل ينهي الاحتلال ويحقق السلام الشامل





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل عيد الأضحى غارة جوية ضحايا

United States Latest News, United States Headlines