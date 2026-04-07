غارة أمريكية إسرائيلية تدمر كنيسًا يهوديًا في طهران.. إيران تتهم

أعلنت وكالة مهر الإيرانية عن غارة جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت كنيسًا يهوديًا في طهران، مما أدى إلى تدميره. الوكالة نشرت مقطع فيديو يظهر الأضرار. إيران تتهم وتطالب بتحقيق شفاف.

أفادت وكالة مهر ال إيران ية يوم الثلاثاء أن غارة جوية مشتركة بين الولايات المتحدة و إسرائيل دمرت كنيس اً يهودياً يقع في قلب العاصمة طهران . نشرت الوكالة عبر حسابها على تطبيق تليجرام مقطع فيديو يظهر المبنى وقد تحول إلى ركام، مع انتشار الكتب والمخطوطات المقدسة المتناثرة على الأرض. وأشارت الوكالة إلى أن هذه المقتنيات تعود إلى ال كنيس الذي تعرض للقصف، مما أدى إلى تدمير ه بشكل كامل.

وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة النطاق، حيث عبر الكثيرون عن استنكارهم لهذا العمل الذي استهدف دار عبادة، مطالبين بتحقيق شفاف لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم للعدالة. وقد بدأت الجهات المختصة في إيران تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الأسلحة المستخدمة في الهجوم، بالإضافة إلى تقييم الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا العمل العدائي. ويأتي هذا الحادث في سياق التوتر المتصاعد في المنطقة، حيث تتهم إيران إسرائيل والولايات المتحدة بتنفيذ عمليات تخريبية وأعمال عدائية ضدها. \وتزامنت هذه الغارة مع تقارير عن استعدادات إيرانية للرد على أي هجوم يستهدف مصالحها، مما يزيد من احتمالية تصاعد الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. ويُنظر إلى هذا الحادث على أنه تصعيد خطير في المواجهة بين الأطراف المتنازعة، ويهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي. وتدعو العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. وتسعى الدبلوماسية الدولية إلى إيجاد حلول سلمية للتوترات القائمة، والحد من انتشار الأسلحة، وتجنب اندلاع حرب شاملة قد تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة والعالم. وتشمل الجهود الدبلوماسية التواصل مع الأطراف المعنية، وعقد اجتماعات طارئة، وتقديم مقترحات لحل الأزمات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي. وتعبر هذه الجهود عن قلق المجتمع الدولي إزاء التطورات المتسارعة، ورغبته في منع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، والحفاظ على حقوق الإنسان. وتتصاعد في الوقت نفسه الدعوات إلى حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع، والتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات التي قد تكون ارتكبت. \من جهة أخرى، يشير هذا الحادث إلى تعقيد العلاقات بين الدول، وأهمية الحوار والتفاوض لتسوية الخلافات. ويؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي. ويبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجنب استخدام القوة في حل النزاعات. ويُذكر أن الكنيس المستهدف كان يمثل رمزاً للتراث اليهودي في إيران، وكان يضم مجموعة قيمة من الكتب والمخطوطات التاريخية. ولذلك، فإن تدميره يمثل خسارة ثقافية كبيرة، بالإضافة إلى كونه انتهاكاً لحرية العبادة وحقوق الأقليات الدينية. وتدعو المنظمات الحقوقية إلى التحقيق في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض المتضررين. كما تؤكد على ضرورة حماية دور العبادة والأماكن المقدسة، واحترام التنوع الديني والثقافي، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح. ويتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وربما يؤثر على جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ويدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لتخفيف التوترات والتوصل إلى حلول دبلوماسية





