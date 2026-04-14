غارة إسرائيلية في غزة تسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طفل.. وحماس تتهم إسرائيل بإفشال وقف إطلاق النار

استشهد أربعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على غزة، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بإفشال جهود وقف إطلاق النار. تطورات أخرى تشمل تصريحات إيرانية وإسرائيلية، بالإضافة إلى جهود طبية في مصر وقضية الحكم الشرعي للانتحار.

أعلنت مصادر طبية عن استشهاد أربعة فلسطين يين، بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، في غارة جوية إسرائيل ية استهدفت سيارة في شارع النفق بمدينة غزة اليوم الثلاثاء. وأوضحت المصادر أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة تسعة أشخاص آخرين، بينهم عناصر من الشرطة ومارة، بعضهم في حالات حرجة. وكانت السيارة تابعة لمركز شرطة التفاح والدرج، وكان أفرادها يؤدون مهمة روتينية في الشارع عند وقوع الاستهداف. ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، فإن من بين ال شهداء ضابط شرطة وثلاثة مواطنين، أحدهم الطفل يحيى الملاحي (3 أعوام).

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول ثلاثة شهداء و11 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مع صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين قد يكونون تحت الأنقاض أو في الطرقات. وأضافت الوزارة، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 757 شهيدا و2111 مصابا، في حين ارتفع العدد التراكمي للشهداء منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و336 شهيدا مقابل 172 ألفا و213 مصابا.

من جهتها، وصفت حركة حماس الفلسطينية الغارة بأنها إمعان في الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، واتهمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة خطوات إفشال جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت حماس، في بيان صحفي، إن تكثيف استهداف جيش الاحتلال لعناصر الشرطة المدنية يأتي في سياق سعي الحكومة الإسرائيلية لبث الفوضى في القطاع وإضعاف المنظومة الأمنية. وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية، بصفتها الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم في وقف جرائم الاحتلال وإلزامه بتنفيذ استحقاقات الاتفاق.

من جانب آخر، وفي تطورات أخرى، صرح وزير الداخلية الإيراني بأن طهران لن تتأثر بوهم فرض الحصار، مؤكدا امتلاك بلاده لأكثر من 8 آلاف كيلومتر من الحدود البرية والبحرية، مما يمنحها قدرة على مواجهة أي ضغوط اقتصادية.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه لا توجد خلافات جوهرية بين لبنان وإسرائيل، وأن المشكلة تكمن في حزب الله، مما يشير إلى تعقيدات العلاقات الإقليمية. وفي سياق مختلف، كشفت وزارة الصحة المصرية عن إيجاد خريطة جينية مصرية، والتي من شأنها أن تساعد الأطباء على فهم الجينات المسؤولة عن الأمراض الأكثر شيوعا لدى المصريين، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مجال الطب والبحث العلمي. بالإضافة إلى ذلك، أثارت قضية حكم المنتحر جدلا واسعا، وحسمت الأوقاف المصرية الجدل بتوضيح الحكم الشرعي الكامل، مؤكدة على ضرورة التعامل مع هذه القضية بحذر وفقا لتعاليم الدين الإسلامي. من جهة أخرى، عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن زعيم كتائب حزب الله في العراق، مما يعكس الاهتمام الدولي بمكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتعقب الجماعات المسلحة.





