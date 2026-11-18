جهاز حماية المستهلك يفرض غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه على مخالفة عرض الأسعار، ورؤساء غرف تجارية يؤكدون أن الشفافية حق قانوني أساسي للمستهلك.

أعلنت أجهزة الرقابة التجارية بجمهورية مصر العربية عن تشديد العقوبات المفروضة على الممارسات التجارية المخالفة التي تحجب الأسعار عن المستهلك، حيث تصل الغرامة المالية إلى نصف مليون جنيه مصري. يأتي هذا القرار في إطار الحملة المكثفة التي يقودها جهاز حماية المستهلك للقضاء على ظاهرة إخفاء قيمة السلع والخدمات، والمعروفة شعبياً بمصطلح " السعر على الخاص". تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية الكاملة في التعاملات التجارية التقليدية والإلكترونية، مع التركيز على الالتزام الصارم بالنصوص القانونية التي تحكم السوق المصري.

تفاصيل الغرامات وآليات تطبيق القانون

ينص القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك بوضوح على أن الإعلان عن الأسعار يعد التزاماً قانونياً إلزامياً وليس خياراً تسويقياً. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقوبة تصل إلى 500 ألف جنيه مصري على كل مخالفة، أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة، وذلك بناءً على whichever المبلغين أعلى. يستهدف هذا النص القانوني كافة أشكال إخفاء السعر، بما في ذلك عدم وضع بطاقة سعر واضحة على المنتج، أو تأخير إعلام المشتري بالتكلفة النهائية عند نقطة الدفع، مما يحرم العميل من حقه في اتخاذ قرار شراء مستنير.

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تشمل المخالفات الموثقة أيضاً الممارسات الشائعة في الأسواق والمولات التجارية، حيث يترك البائع السلعة دون تحديد سعرها صراحةً، ليُبلغ العميل بالقيمة عند الكاشير فقط. كما يتوسع نطاق الرقابة ليشمل صفحات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، حيث يفرض القانون على أصحاب الحسابات التجارية إظهار التكاليف بوضوح قبل إتمام عملية الشراء. يهدف هذا التشديد إلى منع التضليل الذي قد يلحق بالمشتري، وضمان قدرته على مقارنة البدائل المتاحة واختيار الأفضل منه دون عوائق أو مفاجآت مالية غير متوقعة.

مواقف رؤساء الغرف التجارية من الشفافية

في تصريحات خاصة لـ "مبتدا"، أكد عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، أن وضوح الأسعار يُعد ركيزة أساسية لاستقرار التعاملات التجارية وتعزيز المنافسة العادلة. أوضح أبو العيون أن التاجر الملتزم بإظهار الأسعار يمنح ثقة أكبر للمستهلك، مشيراً إلى أن إخفاء الأسعار لا يخدم السوق في ظل انتشار التجارة الإلكترونية التي مكّنت المواطنين من البحث المقارن بين الأسعار بسهولة. وشدد رئيس الغرفة بأسيوط على أن الانضباط في التسعير يحمي سمعة التاجر الجاد ويحافظ على العلاقة الطيبة بين البائع والمشتري، داعياً جميع التجار للامتناع عن استخدام حيل تسويقية تحجب المعلومات الأساسية.

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من جهته، جدد حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، تحذيره الحازم لأصحاب الصفحات التجارية والمحال من استخدام عبارة "السعر على الخاص". أوضح عبد الغفار أن مطالبة العميل بالتواصل الفردي لمعرفة قيمة المنتج يمثل مخالفة صريحة لضوابط حماية المستهلك، لأنه يحرمه من حق المعرفة والمقارنة قبل اتخاذ قرار الشراء. وكرر رئيس الغرفة بكفر الشيخ التأكيد على أن الغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مطالباً الجميع بمراجعة طريقة عرض المنتجات وإظهار الأسعار بوضوح، لافتاً إلى أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتحملها الأجهزة الرقابية والتجار والمواطنون معاً.

كما أكد حسام الأنصاري، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، أن الإعلان عن الأسعار ضرورة حتمية لضمان وضوح التعاملات، خاصة في ظل التوسع الهائل في قطاع البيع عبر الإنترنت. أشار الأنصاري إلى أن معرفة السعر مسبقاً تمنح المواطن فرصة حقيقية للمفاضلة بين المنتجات، وتدعم المنافسة المشروعة بين التجار بدلاً من ترك العميل أمام أسعار غير معلنة يصعب تقييمها. دعا رئيس الغرفة بأسوان أصحاب الأنشطة التجارية للالتزام بالقواعد المنظمة، مشيراً إلى أن الشفافية السعرية تساعد في بناء ثقة متينة في الأسواق، وتخدم مصلحة التاجر الذي يقدم منتجه بسعر واضح ومحدد.

آثار القرارات على السوق والمستهلك

يهدف جهاز حماية المستهلك من خلال هذه التحركات إلى تعزيز حق المواطن في معرفة التكلفة الحقيقية للمنتج قبل الشراء، سواء داخل المحلات التقليدية أو عبر المنصات الرقمية. تسعى هذه الإجراءات إلى تعطيل الآليات التي تسمح باختلاف الأسعار بين العملاء لنفس السلعة، أو تغييرها دون إشعار مسبق، مما يعطل قدرة المواطن على التخطيط المالي والمقارنة الموضوعية. كما يستهدف الجهاز تكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات المخالفة، وتطوير أدوات تحليل الشكاوى لتحديد نقاط الضعف في الأسواق ومعالجتها فورياً.

يتضمن التوجيه الجديد للمستهكين طلب الفاتورة الرسمية التي تثبت قيمة السلعة ومواصفاتها، كدليل أساسي في حال حدوث أي نزاع أو مخالفة. يؤكد القانون أن البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعفي أصحاب الأنشطة من الالتزامات القانونية المفروضة على التجار التقليديين. في الوقت ذاته، تُعد هذه الخطوة استجابة لتزايد وعي المستهلكين بحقوقهم، ولضمان بيئة تجارية نظيفة تعزز الثقة المتبادلة بين جميع أطراف السوق، وتوفر فرصاً متكافئة للنمو الاقتصادي المستدام.