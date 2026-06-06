Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

غرفة العمليات تتابع صور امتحان اللغة العربية المنتشرة على تليجرام خلال دقائق من توزيع الورقة

تعليم News

غرفة العمليات تتابع صور امتحان اللغة العربية المنتشرة على تليجرام خلال دقائق من توزيع الورقة
امتحانات الدبلومات الفنية 2026تليجرامغرفة عمليات وزارة التربية
📆6/6/2026 7:22 AM
📰ElBaladOfficial
30 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 59%

وزارة التربية والتعليم تُكثف الرقابة على صور امتحان اللغة العربية التي تُنشر على تليجرام بعد دقائق من التوزيع، وتؤسس غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لضمان سير الامتحانات بسلامة

في ظل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026 في جميع محافظات الجمهورية، شهدت الساحة ال تعليم ية تدخلاً غير مسبوق من قبل مجموعات تُعرف بجروبات الغش على تطبيق تليجرام .

فقد بدأت هذه المجموعات بنشر صور تزعم أنها تمثل أسئلة امتحان اللغة العربية الذي أُجري اليوم داخل لجان الامتحانات، وذلك بعد مرور دقائقتين فقط من توزيع ورقة الامتحان في الصباح الباكر، تحديداً في تمام الساعة 09:02، أي بعد دقيقة واحدة فقط من بدء التوزيع الفعلي في اللجان. وقد أدت هذه الأنباء إلى حالة من القلق بين المسؤولين، حيث أطلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم جهوداً مكثفة لتتبع الصور المتداولة، والتحقق من مدى صحتها وعلاقتها بالامتحان الحقيقي، مع تأكيدها على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد هوية ومكان مصوري هذه المواد وتطبيق العقوبات المناسبة إذا ثبت صحتها

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElBaladOfficial /  🏆 11. in EG

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تليجرام غرفة عمليات وزارة التربية غش امتحاني اللغة العربية

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 10:22:44