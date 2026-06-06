غرفة العمليات تتابع صور امتحان اللغة العربية المنتشرة على تليجرام خلال دقائق من توزيع الورقة

وزارة التربية والتعليم تُكثف الرقابة على صور امتحان اللغة العربية التي تُنشر على تليجرام بعد دقائق من التوزيع، وتؤسس غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لضمان سير الامتحانات بسلامة

في ظل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026 في جميع محافظات الجمهورية، شهدت الساحة ال تعليم ية تدخلاً غير مسبوق من قبل مجموعات تُعرف بجروبات الغش على تطبيق تليجرام .

فقد بدأت هذه المجموعات بنشر صور تزعم أنها تمثل أسئلة امتحان اللغة العربية الذي أُجري اليوم داخل لجان الامتحانات، وذلك بعد مرور دقائقتين فقط من توزيع ورقة الامتحان في الصباح الباكر، تحديداً في تمام الساعة 09:02، أي بعد دقيقة واحدة فقط من بدء التوزيع الفعلي في اللجان. وقد أدت هذه الأنباء إلى حالة من القلق بين المسؤولين، حيث أطلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم جهوداً مكثفة لتتبع الصور المتداولة، والتحقق من مدى صحتها وعلاقتها بالامتحان الحقيقي، مع تأكيدها على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد هوية ومكان مصوري هذه المواد وتطبيق العقوبات المناسبة إذا ثبت صحتها





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