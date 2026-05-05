غرق طفلة رضيعة في سوهاج يثير الحزن والإهمال يلقي بظلاله

لقيت طفلة رضيعة مصرعها غرقًا في ترعة بسوهاج، مما أثار موجة من الحزن بين الأهالي، وتجدد المطالبات بتوعية الأسر بأهمية مراقبة أطفالهم. كما تشمل التغطية أخبارًا عن تطورات في جامعة سوهاج، وتوريد القمح، والقبض على لص دراجات نارية.

شهدت قرية جزيرة الخزندارية الواقعة شرق دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج ، حادثًا مأساويًا أثار موجة من الحزن والغضب بين الأهالي، حيث لقيت طفلة رضيعة لم تتجاوز عامًا ونصف العمر مصرعها غرق ًا في ترعة مائية مجاورة لأحد الحقول الزراعية.

الحادث المؤسف يعكس أهمية توخي الحذر الشديد من قبل الأسر، خاصةً مع الأطفال الصغار الذين يفتقرون إلى الوعي الكامل بالمخاطر المحيطة بهم. تفاصيل الحادث بدأت بتلقي مدير أمن سوهاج، اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول الطفلة روفيدا أ. إ، البالغة من العمر عامًا ونصف، إلى مستشفى طهطا العام وقد فارقت الحياة. فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته.

وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة كانت تلعب بالقرب من منزل أسرتها، واستغلت غفلة والديها وتوجهت إلى الحقل الزراعي المجاور، حيث سقطت في الترعة المائية التي تمر بجوار الأرض الزراعية، لتغرق في مياهها. التحريات الأمنية كشفت عن عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة نتجت عن الإهمال وعدم الانتباه، نظرًا لصغر سن الطفلة وعدم قدرتها على إدراك الخطر.

وتم انتشال جثمان الطفلة ونقله إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت في إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. الحادث أثار صدمة كبيرة بين أهالي القرية، الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدان الطفلة البريئة. وفي سياق آخر، شهدت محافظة سوهاج تطورات متلاحقة في مختلف المجالات. أعلن رئيس جامعة سوهاج عن تقديم 35 قسمًا بكلية الطب لخدمات طبية جديدة ودقيقة للمرضى، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما شارك 80 طالبًا من كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج في فعاليات مؤتمرهم الطلابي الأول، حيث قدموا أبحاثًا فنية وعلمية متميزة. محافظ سوهاج أكد على استكمال عمليات توريد القمح، حيث تم توريد 80 ألف طن قمح حتى الآن، وصرف المستحقات للمزارعين فورًا. وفي مجال الأمن، تم القبض على أحد لصوص الدراجات النارية بعد أن كشف منشور على موقع فيسبوك عن تورطه في عمليات سرقة الدراجات، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

هذه الأحداث المتنوعة تعكس جهود المسؤولين في محافظة سوهاج لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مع التركيز على توفير الأمن والرعاية الصحية والتعليم الجيد





