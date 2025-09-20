غزة تحت النار: استهداف منازل الصحفيين والأطباء، وإنجاز فلسطيني في الرياضة، وجهود لإعادة السودانيين

تتصاعد وتيرة استهداف منازل الصحفيين والأطباء في غزة، بينما يحقق رياضي فلسطيني إنجازًا في بطولة عالمية. في سياق آخر، تستمر جهود إعادة السودانيين، فيما يشهد السوق ردود فعل غير متوقعة على خفض الفائدة، وتستهدف 'قسد' قرية في حلب.

شهد قطاع غزة تصاعدًا مقلقًا في وتيرة استهداف منازل ال صحفيين وال أطباء ، في حلقة جديدة من حلقات العنف الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي. كان آخر هذه ال استهداف ات استهداف منزل مدير مجمع الشفاء، ما أثار موجة من الإدانة الدولية والمحلية. يأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الدائرة، حيث يستمر الاحتلال في استهداف البنى التحتية والمدنيين، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني.

تشير التقارير إلى أن هذه الاستهدافات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لترهيب الصحفيين والأطباء، الذين يعتبرون شهودًا على الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في غزة. يعتبر استهداف المنازل، خاصة تلك التي يسكنها مدنيون، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعد جريمة حرب. تُطالب المنظمات الحقوقية والدولية بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لهذه الممارسات التي تهدد حياة المدنيين. وتتزايد المخاوف على سلامة الصحفيين والأطباء في غزة، في ظل استمرار هذه الهجمات التي تحرمهم من حقهم في الحماية والأمن. إن هذه الاستهدافات تتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين، وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.\في سياق آخر، حقق العداء الفلسطيني محمد دويدار إنجازًا رياضيًا هامًا، حيث شارك في بطولة العالم. أعرب دويدار عن فخره بالمشاركة ورفع علم فلسطين في هذا المحفل العالمي، معتبرًا مشاركته انتصارًا بحد ذاتها. يأتي هذا الإنجاز في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني تحديات كبيرة، ويعكس قدرة الفلسطينيين على الإبداع والتفوق في مختلف المجالات رغم الظروف الصعبة. يُعد هذا الإنجاز مصدر فخر للشعب الفلسطيني بأكمله، ويعزز الأمل في المستقبل، ويدعو إلى دعم الرياضيين الفلسطينيين وتمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية. إن مشاركة دويدار ونجاحه تبرز أهمية الرياضة في توحيد الشعب الفلسطيني وإبراز هويته الوطنية للعالم. يعتبر هذا الإنجاز بمثابة رسالة أمل وسلام، ودافعًا للشباب الفلسطيني لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. ويؤكد على أهمية دعم الرياضة الفلسطينية والارتقاء بها على جميع المستويات.\في سياق منفصل، أعلنت السكك الحديدية عن تسيير الرحلة الثامنة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، مما يعكس جهودًا مستمرة لتسهيل عودة اللاجئين والمهاجرين السودانيين إلى ديارهم. تأتي هذه الخطوة في إطار التخفيف عن معاناة اللاجئين السودانيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. وتعبر هذه الجهود عن التضامن مع الشعب السوداني الشقيق في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. تُشير هذه المبادرة إلى التزام السلطات بتقديم الدعم اللازم للاجئين السودانيين، وتسهيل عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم. تهدف هذه الرحلات إلى توفير وسيلة نقل آمنة وميسرة للأشقاء السودانيين الراغبين في العودة إلى السودان، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه العملية. تؤكد هذه الخطوة على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في معالجة أزمة اللاجئين، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للمتضررين. ويجدر بالذكر أن رئيس شعبة الذهب قد أبدى رأيه حول رد فعل السوق على خفض الفائدة، معتبرًا أن رد الفعل كان غريبًا وخالف كل التوقعات. كما استهدف تنظيم 'واي بي جي/ بي كي كي' الإرهابي المعروف بـ'قسد'، السبت، بقذائف الهاون محيط قرية تل ماعز بحلب شمالي سوريا. وقد أشارت الوكالة إلى أن 'قسد' تستهدف بقذائف الهاون محيط قرية تل ماعز شرق حلب. و لم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن نتائج القصف من خسائر، كما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية.





