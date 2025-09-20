تستمر إسرائيل في عدوانها على غزة، مع استهداف جديد لمنزل مدير مجمع الشفاء، بينما تشهد روتردام احتجاجات ضد مشاركة إسرائيل في بطولة البيسبول. يشمل التقرير أيضًا جريمة قتل مروعة في مصر ومناقشة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا.

في تطورات متسارعة، استمر العدوان ال إسرائيل ي الغاشم على قطاع غزة ، حيث استمر استهداف المنازل والمنشآت المدنية، وآخرها استهداف منزل مدير مجمع الشفاء، في إطار ما وصفته حركة حماس بأنه انتقام إسرائيل ي من عائلات الصحفيين والأطباء في القطاع. وتتهم حماس إسرائيل باستخدام عربات مسيرة مفخخة لإبادة المدنيين وإحداث أوسع مساحة من التدمير والقتل، في ظل استمرار الحصار الخانق والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء عن جريمة مروعة في محافظة الدقهلية بمصر، حيث أقدم أب على قتل أبنائه الثلاثة وطعن زوجته 16 طعنة. هذا الحادث المأساوي سلط الضوء على قضايا العنف الأسري والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها البعض. وفي سياق آخر، وفي تحدٍ واضح للتطبيع الرياضي، شهدت مدينة روتردام الهولندية احتجاجات واسعة ضد مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بطولة كأس أوروبا للبيسبول. حيث اعترض عشرات المتظاهرين طريق الجماهير الراغبين في حضور المباراة الافتتاحية بين منتخبي فرنسا وإسرائيل، معربين عن رفضهم لاستغلال إسرائيل للرياضة في محاولة للتغطية على جرائمها في غزة. وتضمنت الاحتجاجات رفع لافتات تحمل شعارات تندد بالاحتلال والعدوان، بالإضافة إلى ترديد هتافات مناهضة لإسرائيل. \وقد نظمت 'مؤسسة ائتلاف روتردام فلسطين' غير الحكومية احتجاجاً أمام مدخل ملعب نيبتونوس، مطالبة بمنع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية. وأشار المتظاهرون إلى أن استمرار العنف في غزة يجعل من غير المقبول الترحيب بإسرائيل، وانتقدوا قرار رئيسة بلدية روتردام بالسماح بمشاركة إسرائيل في البطولة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات تندد بالاحتلال والجرائم الإسرائيلية، من بينها 'أوقفوا التبييض من خلال الرياضة، قاطعوا الهولوكوست' و'الصهيونية هي النازية، غزة هي (معسكر الاعتقال) أوشفيتز'. كما حمل المحتجون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل. هذه الاحتجاجات تعكس رفضاً واسعاً للتطبيع الرياضي مع إسرائيل، وتأكيداً على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين. وتأجلت المباراة لنحو ساعتين ونصف بسبب الأمطار، مما أتاح للشرطة إبعاد المتظاهرين، على الرغم من استمرار الاحتجاجات التي أعرب خلالها المتظاهرون عن استيائهم من حضور الجمهور المباراة، معتبرين ذلك دعماً للقتلة. \من ناحية أخرى، وفي سياق آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً إمكانية توفير ضمان لقرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية المجمدة. هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم الأوروبي المستمر لأوكرانيا في مواجهة الحرب الدائرة، وتهدف إلى توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة. وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين. وتفيد الإحصائيات الأخيرة عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في القطاع، حيث وصل عدد الشهداء إلى 65 ألفاً و208 شهداء، وبلغ عدد المصابين 166 ألفاً و271 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تشير التقارير إلى تفاقم المجاعة في القطاع، والتي أودت بحياة 442 فلسطينياً، بينهم 147 طفلاً. هذه الأرقام المأساوية تعكس حجم المعاناة الإنسانية في غزة، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة





غزة إسرائيل فلسطين احتجاجات التطبيع الرياضي

