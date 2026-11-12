غزة: نداء عربي عاجل والإغاثة تشتد مع دخول الشتاء

نبيل فهمي يدعو لإقامة شبكة إغاثة إنسانية في غزة لتفادي كارثة شتوية تضرب الآلاف من النازحين في ظل تدهور البنية التحتية والحالة المعيشية.

وجه نبيل فهمي ، الأمين العام ل جامعة الدول العربية ، رسالة إنسانية طارئة تحذر من تفاقم الأزمة في قطاع غزة ، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة. وطالب فهمي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المدنيين الذين يعيشون في أوضاع بالغة الخطورة بعد تدمير جزء كبير من ملاجئهم.

تدمير الملاجئ والأوضاع الإنسانية الكارثية

أكدت بيانات صادرة عن الجامعة العربية أن الأمطار والسيول أدت إلى دمار 40 ألف مأوى مخصص للنازحين و70 ألف خيمة، مما أثر على أكثر من 200 ألف فلسطيني. وتشمل الفئات المتضررة بشدة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، الذين يعانون من انعدام التدفئة والأغطية الأساسية وسط العراء.

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شبكة الإغاثة الإنسانية والطوارئ

أعلنت جامعة الدول العربية عن مبادرة لإنشاء شبكة للإغاثة الإنسانية لحالات الطوارئ، وتدعو جميع الجهات المعنية بالشأن الإنساني للانضمام إليها. تأتي هذه الخطوة كاستجابة فورية للأزمة المتصاعدة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأطراف العاملة في المجال الإنساني لتقديم الدعم اللازم.

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السياسة الإسرائيلية والمسؤولية القانونية

وصف نبيل فهمي الوضع بأنه ناتج عن سياسة القوة القائمة بالاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تسببت في توقف كافة مناحي الحياة الإنسانية. ودعا إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن ما يحدث لن ينساه التاريخ ولن تغفره الأجيال القادمة للجهات المتورطة.

تطورات على الأرض والعمليات العسكرية

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال نفذ عملية اغتيال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان المستمر الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية الهشة المتبقية وزاد من معاناة النازحين الذين يبحثون عن مأوى يقيهم برد الشتاء.