غزل المحلة يواجه الاتحاد السكندري في كأس مصر الأربعاء 4 نوفمبر 2026

يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري الأربعاء 4 نوفمبر 2026 في دور الـ32 من كأس مصر على ملعب غزل المحلة، والفائز يتأهل إلى الدور المقبل، فيما يسعى الاتحاد للثأر من زعيم الفلاحين.

يلتقي فريق غزل المحلة مع نظيره الاتحاد السكندري مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026 ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم 2026-2027. وتقام المواجهة على ملعب غزل المحلة ، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويضمن الفائز منها التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وكان الفريقان قد التقيا قبل أيام في منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري يوم 21 أكتوبر، وحقق غزل المحلة الفوز على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد. ويدخل اللقاء الكأسي بعد أن أصبحت المواجهة السابقة في الدوري مرجعًا مباشرًا لكلا الفريقين قبل الدور الحاسم.

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مكانة الفريقين في جدول الدوري المصري

يحتل غزل المحلة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، ويدخل مباراة كأس مصر بهدف واضح يتمثل في حجز مقعد الدور المقبل. ويراهن الفريق على عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى رغبته في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، بعد فوزه على أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من الدوري.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 14 نقطة، ويسعى إلى التأهل للدور المقبل من كأس مصر. كما يتطلع الفريق إلى الثأر من زعيم الفلاحين بعد الخسارة الأخيرة، إلى جانب إعادة الثقة إلى جماهيره بعد أن توقفت انتصاراته في الدوري، حيث جاءت آخر مباراتين له بهزيمة وتعادل.

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الأسباب التي تمنح كل فريق دافعًا للفوز

يعتمد غزل المحلة في لقاء الأربعاء على الاستفادة من المباراة الأولى التي فاز فيها على الاتحاد السكندري، وعلى الدعم الجماهيري في ملعبه. ويرى الفريق أن استمرار أدائه بالروح نفسها التي ظهر بها في المواجهة السابقة قد يمنحه أفضلية في دور الـ32، خاصة أن النتيجة الأولى منحته الثقة في قدرته على التفوق على الاتحاد.

أما الاتحاد السكندري فيدخل المواجهة بدافع مزدوج، إذ يبحث عن تعويض نتيجة الدوري ويريد الابتعاد عن الخسارة التي تكررت في الفترة الأخيرة. وتعد مواجهة الكأس فرصة للفريق كي يستعيد التوازن الذهني والفني، ويعيد الحماس إلى جماهيره بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في البطولة.

إدارة اللقاء والمسار المقبل في كأس مصر

يتولى طارق مجدي إدارة المباراة حكمًا للساحة، بمساعدة أحمد عادل عبد الفتاح وأحمد عبد الغني، فيما يقوم عمر شلبي بدور الحكم الرابع. ويمثل هذا الطاقم الإداري الضمانة التنظيمية للمواجهة، ويحرص الجميع على أن تُدار المباراة وفق لوائح كأس مصر.

ويحمل الفائز من لقاء الأربعاء 4 نوفمبر 2026 بطاقة العبور إلى الدور المقبل من البطولة، بينما يودع الخاسر منافسات الكأس مبكرًا. وبذلك تمثل هذه المباراة اختبارًا مهمًا للفريقين، إذ ستحدد نتيجتها ملامح مشوار كل منهما في الموسم الحالي، وستكون لها انعكاسات مباشرة على معنويات اللاعبين وجماهيرهم قبل استئناف منافسات الدوري.