تحذير من غسل الأطعمة النيئة قبل الطهي، إذ ينقل رذاذ المياه البكتيريا إلى الحوض والأسطح، مع توضيح الطريقة الآمنة لتجهيز الدجاج والأسماك والبيض والمعكرونة.

تحرص كثير من ربات البيوت على غسل الأطعمة جيدًا قبل إعدادها، اعتقادًا بأن هذه الخطوة تساعد على التخلص من الأوساخ والجراثيم وتحافظ على سلامة الطعام. غير أن الجهات المعنية ب سلامة الغذاء تحذر من أن غسل بعض الأطعمة النيئة قبل الطهي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن يتسبب في انتشار البكتيريا إلى أسطح المطبخ والأواني والأطعمة الأخرى.

وتركز هذه التحذيرات على اللحوم والدواجن بصفة خاصة، لأن رذاذ المياه قد ينقل البكتيريا الموجودة على سطح هذه المنتجات إلى الحوض وأدوات المطبخ. في المقابل، يساعد الطهي الجيد على القضاء على معظم الميكروبات الضارة، وهو الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية، بحسب ما أوضحته الجهات المعنية.

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لماذا يؤدي غسل الدجاج النيئ إلى نقل البكتيريا

يُعد غسل الدجاج النيئ من أكثر العادات الخاطئة انتشارًا في المطابخ، لأن تدفق المياه عليه قد يؤدي إلى تطاير قطرات صغيرة تحمل بكتيريا مثل السالمونيلا، وتنتقل هذه القطرات إلى الحوض والأسطح والأواني القريبة.

والطريقة الأكثر أمانًا هي عدم غسل الدجاج قبل الطهي، مع الحرص على طهيه جيدًا حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى 74 درجة مئوية. بعد ذلك، يجب تنظيف اليدين والأدوات والأسطح التي لامست الدجاج النيئ للتقليل من احتمالات انتقال الميكروبات.

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ولا يقتصر الخطر على الدجاج وحده، إذ تشير الإرشادات نفسها إلى أن الاكتفاء بالشطف لا يزيل البكتيريا من الأسطح الداخلية للمنتجات، بينما تبقى المعالجة الحرارية الكافية هي الضمان الأهم لسلامة الطعام بعد الطهي.

أطعمة لا تحتاج إلى الغسل قبل الطهي

لا تحتاج اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري والضأن إلى الغسل قبل الطهي، لأن المياه لا تضمن التخلص من البكتيريا الموجودة على سطحها، بل قد تساعد على نشرها في المطبخ. ويُفضل التعامل مع هذه اللحوم باستخدام أدوات مخصصة، وطهيها بدرجة حرارة مناسبة لنوع القطعة وطريقة إعدادها.

أما المعكرونة الجافة فلا تحتاج إلى الغسل قبل وضعها في الماء المغلي، لأن ذلك لا يضيف فائدة تتعلق بسلامة الغذاء، وقد يؤدي إلى إزالة جزء من النشا الموجود على سطحها، وهو ما يساعد الصلصة على الالتصاق بها بعد الطهي.

ولا تحتاج محتويات العبوات المعلبة، مثل الفاصوليا والحمص والذرة، إلى الغسل من الناحية الصحية إذا كانت العبوة سليمة وجرى التعامل معها بطريقة صحيحة. ومع ذلك، يمكن تصفيتها وشطفها بالماء لتقليل كمية الصوديوم الموجودة في السائل المحفوظ فيه، خاصة لمن يرغبون في تقليل استهلاك الملح.

طريقة تنظيف الأسماك والبيض والمشروم

لا يُنصح بغسل الأسماك النيئة تحت مياه الصنبور، لأن ذلك قد يؤدي إلى انتشار الرذاذ المحمل بالميكروبات في محيط الحوض، كما أن الغسل لا يضمن التخلص من الطفيليات أو البكتيريا الموجودة بها. ويمكن تنظيف السمك وإزالة الأحشاء والقشور بطريقة صحية، مع التخلص من المخلفات فورًا وتنظيف الأدوات المستخدمة، ثم طهيه جيدًا قبل تناوله.

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يُفضل أيضًا عدم غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة، لأن قشرته الخارجية تحمي محتوياته، وقد يؤدي الغسل إلى إزالة الطبقة الطبيعية الواقية الموجودة على القشرة، ما يزيد احتمالات انتقال الملوثات عبر المسام الدقيقة. ويُنصح بالاحتفاظ بالبيض في ظروف تخزين مناسبة وطهيه جيدًا، خاصة إذا كان مخصصًا للأطفال أو الحوامل أو كبار السن.

أما المشروم فيميل إلى امتصاص الرطوبة، لذلك يفضل كثير من الطهاة تنظيفه بفرشاة ناعمة أو قطعة قماش رطبة لإزالة بقايا الأتربة، بدلًا من نقعه لفترات طويلة في المياه. ويمكن شطفه سريعًا تحت مياه جارية إذا كان شديد الاتساخ، بشرط تجفيفه جيدًا قبل الطهي، لأن تركه رطبًا قد يؤثر على قوامه ويجعله أقل قدرة على التحمر.

كيف يحدث التلوث المتبادل في المطبخ

يرجع السبب الأساسي للتحذير إلى احتمالات التلوث المتبادل، إذ قد تنتقل البكتيريا من الطعام النيئ إلى الحوض والأسطح وأدوات المطبخ، ثم تصل إلى أطعمة أخرى لا تُطهى، مثل السلطات والخضراوات والفواكه.

لذلك تنصح الإرشادات بالفصل بين أدوات تقطيع اللحوم والدواجن والأسماك وأدوات تجهيز الأطعمة الجاهزة للأكل، مع تنظيف الأسطح بعد كل استخدام. ويبقى الطهي الوافي للمنتجات النيئة الخطوة الأكثر أهمية، لأنه يقضي على معظم الميكروبات الضارة قبل وصول الطعام إلى المائدة.