غش عصير القصب.. ما هي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في المشروب؟

اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم بكميات كبيرة في عصير القصب، مما يثير مخاوف بشأن حماية المستهلك.

اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم بكميات كبيرة في عصير القصب، مما يثير مخاوف بشأن حماية المستهلك . ومضى مصطفى بكري، النائب العام ، بوجه باستمرار عمل فالكون ، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد وعينت رئيسين .

وتابع الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، أن الأولوية تتركز في هذه الدورة على تعزيز الشفافية المالية من خلال عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات. كما أشار إلى سعي النقابة كذلك لبحث سبل زيادة الدعم المالي للنقابات الفرعية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للأطباء في جميع المحافظات.

وذكر أن فعاليات الجمعية العمومية العادية التي تنظمها النقابة العامة لأطباء الأسنان في مقر نقابة الأطباء بالقاهرة، انطلقت في الثانية من ظهر اليوم بعد غلق باب تسجيل الحضور، واكتمال النصاب القانوني بحضور 100 عضو. وفي وقت لاحق، استقبل السفير بسام راضي رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال زيارته روما لبحث فرص التعاون مع إيطاليا





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