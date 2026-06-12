غلق شارع 26 يوليو في الجيزة

سيتم تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه المشار إليه لمدة (3 أيام) أسبوعياً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة 12:30 صباحاً وحتى 6 صباحاً، وذلك على مدار 5 مراحل متتالية.

نشرت الإدارة العامة الجيزة الخدمات ال مرور ية اللازمة بالتزامن مع غلق شارع ٢٦ يوليو. وقال أنه في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل - 6 أكتوبر)، سيتم تنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل ، وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان.

سيتم تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه المشار إليه لمدة (3 أيام) أسبوعياً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة 12:30 صباحاً وحتى 6 صباحاً، وذلك على مدار 5 مراحل متتالية، على النحو التالي: المرحلة الأولى: من الجمعة 12 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 14 يونيو 2026. المرحلة الثانية: من الجمعة 19 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 21 يونيو 2026. المرحلة الثالثة: من الجمعة 26 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 28 يونيو 2026.

المرحلة الرابعة: من الجمعة 3 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 5 يوليو 2026. المرحلة الخامسة: من الجمعة 10 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 12 يوليو 2026. الجيزة تحولت إلى طريق بديل لحركة المرور. سيتم تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه المشار إليه لمدة (3 أيام) أسبوعياً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة 12:30 صباحاً وحتى 6 صباحاً، وذلك على مدار 5 مراحل متتالية.

سيتم تنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل، وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان





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غلق شارع 26 يوليو الجيزة مرور طريق بديل مونوريل وادي النيل

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