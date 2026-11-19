وزارة التنمية المحلية تعلن رفع 7200 طن قمامة وغلق 198 محلًا بالقاهرة ضمن حملات تكثيف الرقابة على المحال العامة في أحياء السلام ومصر القديمة لتعزيز الانضباط الحضري.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنفيذ حملات ميدانية مكثفة شملت ثلاثة أحياء رئيسية في العاصمة القاهرة ، وهي أحياء السلام أول، والسلام ثان، و مصر القديمة. جاءت هذه الخطوة في إطار توجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة على المحال العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة جهود الأحياء في التصدي للإشغالات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، حيث تم رفع إجمالي 859 حالة إشغال وإزالة التعديات التي كانت تعوق حركة المواطنين والمركبات في الشوارع. كما ساهمت هذه الإجراءات في رفع حوالي 7200 طنًا من المخلفات وتراكمات القمامة، مما أدى إلى تحسين كبير في مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين العامة في المناطق المستهدفة.

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تطبيق قانون المحال العامة ورقابة الأسواق

فيما يخص متابعة المحال العامة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة المتخصصة قامت بالمرور والتفتيش على 750 محلًا عامًا للتأكد من مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية. أسفرت أعمال التفتيش المفصّل عن تحرير 73 محضر مخالفة، واتخاذ 198 قرار غلق وتشميع نهائي للمحال المخالفة التي لم تلتزم بالمعايير القانونية.

إلى جانب القرارات الصارمة، تم توجيه 195 إنذارًا لأصحاب المحال المخالفة من أجل توفيق أوضاعهم وإزالة أسباب المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. يهدف هذا التدرج في العقوبات إلى تحفيز أصحاب الأنشطة التجارية على الالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة أنشطتهم، مما يعزز من الانضباط في السوق ويحمي حقوق المستهلكين.

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حملات الطرق أبواب ونشر الوعي القانوني

نفذت اللجنة أيضًا حملات مكثفة تحت مسمى "طرق الأبواب" بنطاق الأحياء الثلاثة، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال العامة. هدفت هذه الحملات إلى التعريف بمنظومة تراخيص المحال العامة وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، مع توعية أصحاب الأنشطة بأهمية توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

أسفرت جهود التوعية والتواصل المباشر عن تقديم 122 طلبًا لتراخيص المحال، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم. كما تم تقديم التيسيرات اللازمة من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، مما يتيح وصول الخدمات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم ويساهم في تسهيل إجراءات التقديم وتقليل الوقت والجهد المبذول.

مستقبل الرقابة والتنسيق المؤسسي

أكد التقرير أن نتائج الحملات تعكس حجم الجهود المبذولة في ملفات النظافة والإشغالات والرقابة على المحال العامة، من خلال رفع الإشغالات والمخلفات والمرور على المحال. ضم وفد الوزارة من لجنة المحال العامة والمراجعة الداخلية والحوكمة الدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام للجنة، بمشاركة رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية للأحياء، مع تكثيف المرور على المحال العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الغلق والتشميع والإنذارات. كما طالبت الوزارة بضرورة مواصلة حملات رفع الإشغالات والمخلفات والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين، لضمان تحقيق الانضباط بالشارع ودعم جهود التنمية المستدامة.